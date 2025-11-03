Ponta, după ce Georgescu a refuzat să-și anunțe sprijinul pentru Anca Alexandrescu: "Nu mai acceptă să fie folosit" de "vampirii și lipitorile politice și mediatice"

Luni, 03 Noiembrie 2025
Anca Alexandrescu (în stânga imaginii; Realitatea Plus) nu este sprijinită de Călin Georgescu FOTO Hepta

Fostul premier Victor Ponta a comentat, într-o postare pe Facebook, decizia lui Călin Georgescu de a se distanța de scena politică și de foștii săi susținători, afirmând că acesta „rămâne consecvent principiilor și ideilor sale” și că, în sfârșit, „nu mai acceptă să fie folosit” de „vampirii și lipitorile politice și mediatice”.

Fostul premier a sesizat că Georgescu "rămâne consecvent principiilor și ideilor sale; bune sau rele, nu le schimbă „ca pe șosete”, așa cum fac majoritatea politicienilor aflați acum la putere"

Victor Ponta susține că prin mesajul transmis, Georgescu arată că nu se mai lasă folosit.

"În sfârșit, nu mai acceptă să fie folosit, parazitat sau „sorbit” de vampirii și lipitorile politice și mediatice — aceia care l-au „bocit” cu lacrimi de crocodil, l-au invitat la emisiuni doar pentru audiență înșelătoare, s-au fotografiat cu el doar ca să transfere voturi, i-au pus „poza în fereastră” ca să-i fure „pensiunea”, l-au negociat și vândut de atâtea ori! Era momentul ca acești vampiri politici și lipitorile lor mediatice să mai primească, în sfârșit, una peste ochi", scrie Ponta.

Călin Georgescu, fostul candidat la prezidențiale, nu și-a îndemnat fanii să voteze niciun candidat. Duminică, 2 noiembrie, le-a cerut să boicoteze alegerile pentru Primăria Bucureștiului, susținând că ce este "legitim nu poate fi legitim".

Într-un videoclip postat pe pagina personală de Facebook, Georgescu le-a transmis suveraniștilor care-l susțin că cine votează în acest scrutin legitimează "frauda" de anul trecut.

