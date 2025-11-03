AUR poate decide soarta alegerilor pentru Primăria București. Cum îi forțează Anca Alexandrescu mâna lui George Simion. „Bazinul lor electoral e de cel puțin 25-30%”

AUR se află încă în expectativă și amână să anunțe dacă va avea o candidatură proprie pentru Primăria București sau dacă va susține un alt candidat în această cursă. Însă, în contextul în care partidul nu a produs niciun potențial candidat în București, George Simion ar putea recurge la susținerea Ancăi Alexandrescu.

În paralel, Partidul Oamenilor Tineri (POT) a anunțat că îl va arunca în cursă pe actorul George Burcea. Contrar așteptărilor, POT a ales să meargă pe un candidat propriu și să nu se alieze cu AUR. Nu este clar ce procente ar aduna George Burcea, însă candidatura ar putea fragmenta votul suveranist în Capitală.

În contextul în care celelalte partide deja se mobilizează, AUR trebuie să facă o alegere importantă: să meargă pe un candidat propriu lipsit de notorietate și să piardă din nou, ori să o susțină pe Anca Alexandrescu, care deja înregistrează procente importante în ultimele sondaje, și să fructifice intenția de vot de care beneficiază în sondajele de opinie la nivel național.

Prin candidatura ei, Anca Alexandrescu forțează mâna lui Simion, care ar putea fi nevoit să o susțină pentru a nu fragmenta votul bazinului suveranist din București, în contextul în care Ciprian Ciucu și Daniel Băluță stau bine în sondaje.

Ads

De altfel, senatorul AUR Petrișor Peiu a afirmat că nu este exclus ca AUR să o susțină pe prezentatoarea TV.

Alegerile parțiale, cunoscute pentru prezența scăzută, s-ar putea decide la câteva procente diferență, iar fiecare sutime se poate dovedi crucială.

În plus, alegerile din ultima perioadă au arătat că partidele cu structuri în teritoriu nu sunt neapărat avantajate în orice condiții, iar într-un oraș ca București, cu o tendință de vor antisistem, deznodământul alegerilor ar putea fi surprinzător.

Consultantul politic Adrian Zăbavă consideră că am putea asista la o fragmentare a votului pentru sectorul extremist în București, la alegerile din 7 decembrie.

„Sunt mulți candidați care se anunță pe acest segment, dar asta nu este echivalent și cu succesul acestor candidaturi. Această fragmentare a acestui bazin electoral, ca să fie de ajutor altor candidați, trebuie să vină de la candidați cu potențial. Deocamdată nu văd potențial în candidaturi.”, spune Zăbavă.

Ads

Consultantul spune că un potențial succes al unei candidaturi suveraniste ține de calculele politice și de deciziile din interiorul AUR și al altor grupări de acest fel.

„E o competiție importantă pentru suveraniști, pentru că se află la un apogeu de potențial electoral, cu AUR care e la 40% în sondaje, cu un Călin Georgescu care în continuare are o cotă extraordinară de încredere. Asta dă naștere, cu siguranță, și la lupte între ei.”, adaugă acesta.

Adrian Zăbavă nu crede că George Simion și AUR sunt foarte fericiți cu decizia Alexandrescu de a candida, iar dacă în spatele ei s-ar încolona și Călin Georgescu ar fi cu atât mai dificil pentru partidul lui Simion.

„Să nu uităm că George Simion are în față un congres în care se va revalida ca președinte, dar o competiție în care Anca Alexandrescu, chiar și dacă nu câștigă funcția de primar, ci are un scor important, nu face decât să nască un nou personaj important pentru acest bazin și asta nu are cum să fie în beneficiul lui George Simion.”, subliniază Zăbavă.

Ads

Consultantul politic subliniază că cea mai importantă decizie cu privire la modul în care se vor împărți voturile pentru acest electorat va ține de ce va face AUR cu privire la o candidatură în numele partidului.

Acesta precizează că nu putem compara performanța slabă obținută de AUR în iunie 2024, când Mihai Enache s-a poziționat cu mult sub ceilalți candidați, cu ceea ce s-ar putea întâmpla acum la București.

„Nu mă îndoiesc de faptul că acest bazin electoral suveranist este cel puțin de ordinul 25-30%. O cifră care într-un context electoral special poate să propulseze spre victorie un candidat care valorifică întregul bazin electoral.”, spune Zăbavă.

La prima vedere, primarul Capitalei ar urma să fie ales cu un procent mic și cu diferențe mici între primii patru clasați, dar mai sunt săptămâni în care lucrurile se pot schimba, spune consultantul. Acesta mai spune că o prezență mică nu este echivalentă cu o subperformanță a suveraniștilor și cu o victorie a partidelor cu structuri, mai ales când vorbim despre București.

Ads

„Din contră, în București, cred că cei mai dispuși să vină la vot sunt cei frustrați, nervoși și care s-ar folosi de orice prilej pentru a do palmă sistemului și cu siguranță vor folosi și acest vot pentru asta.”, adaugă el.

Consultantul politic înaintează ideea că AUR l-ar putea face pe Daniel Băluță primar general, cu un candidat destul de puternic încât să fure voturi de la Anca Alexandrescu, dar nu atât de bun încât să pună probleme per total și să ia voturi de la PSD.

„În același timp, AUR are și putea să o facă pe Anca Alexandrescu primar, dacă i-ar oferi susținerea necesară, coroborată cu o susținere a lui Călin Georgescu. Cheia e acolo la AUR astăzi, dar fără să fie o situație pe care George Simion să și-o fi dorit.”, încheie consultantul.

(După realizarea acestui interviu, Călin Georgescu a anunțat că își îndeamnă susținătorii să nu voteze la alegerile pentru primăria București, n.r.)

Ads