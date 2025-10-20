Liderul senatorilor USR, despre alegerile locale din Capitală: ”Bujduveanu în momentul de faţă este un primar interimar ilegitim”

Liderul senatorilor USR, Ştefan Pălărie, consideră că Bucureștiul este condus în prezent de un „primar interimar ilegitim”. El a anunțat luni, 20 octombrie, că până la finalul săptămânii ar putea fi confirmată data alegerilor pentru primăria Capitalei. Senatorul USR consideră că PSD va rămâne în coaliție.

„Am văzut vinerea trecută afirmaţiile domnului premier Ilie Bolojan, care spunea că alegerile pentru Primăria Capitalei trebuie să fie organizate anul acesta, cât mai repede şi a folosit o sintagmă pe care eu am apreciat-o foarte mult, şi anume să intrăm în normalitate. Lucrul ăsta ne bucură foarte tare, motiv pentru care toate argumentele invocate săptămâni la rând se pare că au funcţionat, şi anume nu putem trăi într-o ţară a interimatului, nu putem trăi în provizorat, avem nevoie de primar legitim ales la Bucureşti până la finalul acestui an”, a spus liderul senatorilor USR, la Parlament.

Ştefan Pălărie a arătat că avem probleme importante, pe mobilitate şi transport, termice, urbanism, şi subiectul fierbinte al autorizaţiilor de construcţie şi al modului în care Bucureştiul arată astăzi şi ar trebui să arate pe viitor.

„Toate lucrurile astea se vor putea rezolva cu un primar nou ales, un primar pe care noi ni-l dorim să continue reformele şi deciziile pe care preşedintele ţării Nicuşor Dan le-a avut în calitate de primar. Să nu uităm de referendumul pe Bucureşti, au fost acolo întrebaţi bucureştenii cum văd lucrurile rezolvate şi să nu uităm că în guvernările anterioare, sute de milioane de lei au fost mutaţi de la bugetul Primăriei Capitalei către sectoare, ajungând într-o situaţie caraghioasă şi anume o primărie a Capitalei cu foarte multe responsabilităţi şi foarte puţine resurse pentru a le putea executa”, a mai afirmat Pălărie.

„Probabil că săptămâna asta vom avea această dată care a început să fie discutată, şi anume 7 decembrie”, a adăugat Pălărie.

Despre scenariul unei alianţe PNL-USR, Ştefan Pălărie a spus: „Eu personal sunt în favoarea ideii unei alianţe de dreapta”.

Pălărie a menţionat că, în opinia sa, nu crede că PSD va rupe coaliţia de guvernare la momentul hotărârii de guvern, chiar când se va stabili data organizării alegerilor.

Despre o susţinere a actualului primar interimar, Stelian Bujduveanu, Ştefan Pălărie a spus că „în momentul de faţă este un primar interimar ilegitim, pentru singura explicaţie că nu avem conform legii organizate alegerile”.

