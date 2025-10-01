Radu Mihaiu spune că USR acceptă un candidat comun cu PSD și PNL la Primăria Capitalei, pe Cătălin Drulă

Radu Mihaiu spune că PSD poate susține un candidat la Primăria Capitalei, pe Cătălin Drulă FOTO Facebook /Radu Mihaiu

USR ar accepta un candidat comun cu PNL și PSD la Primăria Capitalei, atâta timp cât acesta este Cătălin Drulă, a declarat fostul primar al Sectorului 2 și actual deputat USR, Radu Mihaiu. „Candidat comun în trei nu, nu am avut până acum astfel de discuții, dar suntem foarte deschiși dacă PSD dorește să-l susțină pe Cătălin Drulă”, a explicat Mihaiu miercuri, 1 octombrie.

Deputatul USR Radu Mihaiu consideră că legea trebuie să fie respectată, nu negociată, deci alegerile pentru alegerea primarului Capitalei ar trebui să aibă loc cât mai repede.

„Legea nu ar trebui să fie negociabilă, respectarea legii nu este negociabilă, ăsta este mandatul cu care am mers noi (...). Din punctul nostru de vedere, alegerile acestea trebuie să aibă loc cât mai repede. Ele încă pot avea loc în luna noiembrie, pentru că suntem pe un calendar redus, de la Hotărârea de Guvern e nevoie de 35 de zile până la alegeri, deci HG poate fi dată cu cel puțin 35 de zile înainte de data desfășurării alegerilor, așa că am putea să le avem în noiembrie”, a declarat fostul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, la RFI.

Întrebat cum i se pare scenariul unui candidat comun USR-PSD-PNL la Primăria Capitalei, deputatul a răspuns: „Foarte bun, atâta timp cât acest candidat este Cătălin Drulă”.

„Candidat comun în trei nu, nu am avut până acum astfel de discuții, dar suntem foarte deschiși, dacă PSD dorește să-l susțină pe Cătălin Drulă, atunci noi suntem foarte fericiți și nu o să ne opunem”, a declarat deputatul USR.

Radu Mihaiu consideră că cel mai plauzibil scenariu este însă un candidat comun USR și PNL.

„Da, așa cred, în urma discuțiilor pe care le-am avut, cred că putem construi un pol de dreapta împreună cu PNL destul de serios și cred că USR și-a demonstrat maturitatea și PNL până acum, prin premierul Bolojan, a arătat că este deschis pentru o colaborare pe termen lung pentru construirea unui pol de dreapta”.

