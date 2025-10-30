Care ar fi avantajul lui Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei. Radu Mihaiu: ”Candidații nu propun aceleași lucruri”

Care ar fi avantajul lui Cătălin Drulă în alegerile pentru Primăria Capitalei FOTO Facebook /Cătălin Drulă

Deputatul USR Cătălin Drulă are șanse foarte mari de a deveni următorul Primar General, consideră colegul de partid Radu Mihaiu, fost primar al Sectorului 2. El a explicat atu-urile lui Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei, care pornesc de la experiența în calitate de ministru al Transporturilor în Guvernul Cîțu.

Întrebat ce șanse are candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, Radu Mihaiu a declarat marți, 28 octombrie, că acestea sunt foarte mari, din mai multe motive.

„Foarte mari. USR este cel mai mare partid din București, asta este clar pentru toată lumea. Cătălin Drulă este cel mai potrivit candidat, ținând cont și de experiența lui privind transporturile, traficul și capacitatea de a conduce o instituție cu foarte-foarte mulți angajați”, a declarat Radu Mihaiu la RFI.

La remarca realizatorului că, totuși, Cătălin Drulă pleacă din start cu un handicap în fața lui Daniel Băluță și Ciprian Ciucu, pentru că cei doi sunt primari în funcție, aleși cu scoruri masive de 60%-70%, iar popularitatea lor e confirmată de cele mai recente sondaje de opinie și întrebat cum va recupera candidatul USR distanța față de cei doi, Radu Mihaiu a răspuns: „Nu există, din sondajele pe care le văd eu, o distanță așa de mare de care vorbiți dvs... Anul trecut, când au fost alegerile, atât PSD, cât și PNL au avut candidați pe care i-au susținut în comun la sectoare. De aici și scorurile de care vorbeați mai devreme, ceea ce nu mai este cazul acum, pe 7 decembrie”.

”Drulă e singurul candidat care susține referendumurile”

Deputatul USR Radu Mihaiu consideră că „în orice campanie electorală, contează și carisma candidatului, contează și parcursul de până acum al candidatului, contează și ceea ce propune, contează și credibilitatea, contează și sprijinul politic de care se bucură acel candidat”.

Întrebat unde se face diferența, din moment ce toți candidații promit aceleași lucruri, rezolvarea traficului, spații verzi, transport în comun de calitate, Radu Mihaiu a explicat: „Păi, nu propun aceleași lucruri. Sunt unii candidați care își doresc să rămână bugetul la sectoare, își doresc neimplementarea referendumului. Singurul candidat care susține fățiș referendumurile votate anul trecut de bucureșteni este Cătălin Drulă. Ceilalți candidați tac mâlc”.

