Cătălin Drulă: ”Prima măsură din orice program serios pentru București trebuie să fie implementarea referendumului”

Autor: Aniela Manolea
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 07:50
Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primaria București FOTO Facebook /Cătălin Drulă

Orice program serios pentru București începe cu implementarea referendumului din 2024, susține candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, marți, 28 octombrie. „PSD și PNL țin în subdezvoltare Capitala împingând, prin împărțire centrală, atât de mulți bani la sectoare și Ilfov”, acuză deputatul USR.

„Problema cea mai mare a Primăriei Capitalei este că nu are bani, pentru că impozitele și taxele bucureștenilor merg disproporționat la sectoare și la Ilfov. Bucureștenii au votat pentru buget unic metropolitan, cum era până în 2001, în referendumul de anul trecut propus de Nicușor Dan. În democrație, voința poporului odată exprimată ar trebui respectată, altfel se numește altcumva (oligarhie)”, a scris Cătălin Drulă pe Facebook.

Fostul lider USR acuză PSD și PNL că sabotează dezvoltarea Bucureștiului alocând atât de mulți bani din totalul bugetului către sectoare și județul Ilfov.

„Din păcate, fix PSD și PNL țin în subdezvoltare Capitala împingând, prin împărțire centrală, atât de mulți bani la sectoare și Ilfov. Toată ideea de sectoare care sunt autonome fiscal e o aberație. Orașele sunt autonome fiscal și sectoarele nu sunt orașe. Sau nu ar trebui să fie”, a continuat candidatul USR la Primăria Capitalei.

Cătălin Drulă susține că motivul pentru care PMB nu poate face proiecte de anvergură este existența a „6 orașe într-unul singur”.

„Oligarhia PSD-PNL a făcut din sectoare veritabile orașe-stat, insule de putere autonomă și apoi remarcă ipocrit că într-o instituție devalizată ca PMB nu e capacitate administrativă și că n-are bani nici de covrigi. Știu toți asta, dar le convine, cât timp curg bugetele la clientelă. Cei care suferă sunt bucureștenii pentru că avem 6 orașe într-unul singur și proiectele mari de transport, de termoficare, de regenerare urbană, nu se pot face coerent”, consideră candidatul USR la Primăria Bucureștiului.

Referendumul care a trecut în 2024 vizează printre altele ca Consiliul General al Municipiului București (CGMB) să repartizeze impozitele și taxele între primăria capitalei și primăriile de sector.

„Prima măsură din orice program serios pentru București trebuie să fie implementarea referendumului propus de Nicușor Dan și votat de bucureșteni”, a concluzionat Cătălin Drulă.

Legea controversată ce provoacă noi polemici, în apropierea alegerilor pentru PMB: „O măsură de bun simț democratic!”
Legea controversată ce provoacă noi polemici, în apropierea alegerilor pentru PMB: „O măsură de bun simț democratic!”
Ar trebui modificată legea electorală, în sensul ca primarii să fie aleși în două tururi? Inițiativa, cu susținători și opozanți, este reluată în contextul organizării alegerilor...
PSD, vinovatul de serviciu pentru organizarea tardivă a alegerilor pentru PMB, acuză Drulă: „Sabotaj evident!”. Explicația „social-democraților”
PSD, vinovatul de serviciu pentru organizarea tardivă a alegerilor pentru PMB, acuză Drulă: „Sabotaj evident!”. Explicația „social-democraților”
Cătălin Drulă, fost ministru al Transporturilor, candidat din partea USR la Primăria Capitalei, își exprimă nemulțumirea față de organizarea tardivă a alegerilor, în București....
#alegeri Primaria Bucuresti, #catalin drula, #USR, #referendum bucuresti 2024, #buget Primaria Capitalei , #alegeri primaria bucuresti 2025
