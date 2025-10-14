Competiția pentru Primăria București se intensifică, de data asta în PNL. Stelian Bujduveanu, o alternativă la Ciprian Ciucu?

Coaliția de guvernare nu a stabilit încă data alegerilor parțiale pentru Primăria București, însă deja numărul pretendenților la această funcție crește. Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, la Digi24, că ar dori să intre în cursă. Acesta a argumentat că „are dreptul” să se gândească să fie „primar plin”, după 10 ani de administrație.

Totodată, Bujduveanu este de acord cu o variantă de candidat comun al coaliției, inclusiv cu susținerea PSD, în contextul în care, spune el, este nevoie de o colaborare la Consiliul General al Capitalei.

Problema este, însă, că la nivelul PNL, numele lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, era vehiculat până acum pentru o candidatură din partea partidului sau, deși discuția pare să fi fost abandonată, din partea PNL-USR.

În plus, dezavantajul lui Stelian Bujduveanu este lipsa de notorietate, în ciuda faptului că ocupă funcția de primar general interimar încă din luna mai. Prin comparație, Ciprian Ciucu are argumentul legitimității, fiind ales cu aproape 100.000 de voturi la precedentul scrutin, în timp ce Stelian Bujduveanu a fost ales consilier general pe liste.

Ads

Cât despre candidatura comună din partea coaliției, despre care vorbește Bujduveanu, aceasta pare aproape imposibilă, în contextul rivalității dintre PSD și USR. De altfel, ideea candidatului comun al coaliției a fost etichetată drept „falimentară” de către președintele USR, Dominic Fritz.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță spune că Stelian Bujduveanu dădea semen că ar urmări o candidatură, devenind foarte activ în ultima vreme pentru a-și crește imaginea.

„Deocamdată nu avem nicio dată pentru alegeri, s-ar putea să nu fie anul acesta. E congresul PSD, nici el nu este stabilit. Bănuiam că vrea să candideze domnul Bujduveanu, pentru că a devenit foarte activ în București pe imagine și pentru un mandat interimar nu avea rost să facă atâta efort pentru imagine dacă nu aspira să candideze”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Ads

Analistul spune că este greu de spus dacă ar putea obține candidatura, în contextul în care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este într-o poziție mai puternică și, probabil stă mai bine și în sondajele reale.

„În momentul de față, USR și PNL ar fi, cred, în față, pentru Primăria Capitalei. Discuțiile ar trebui să fie între cele două partide. Pare că s-a renunțat la ideea de candidat comun PNL-USR. E adevărat, cu un candidat comun câștigau fără probleme, însă, chiar și dacă nu au candidat comun, cred că tot cele două partide contează”, spune Ion M. Ioniță.

Jurnalistul spune că era normal să apară mai mulți doritori pentru candidatură din fiecare partid, dar nu crede că Ciprian Ciucu va fi lăsat deoparte de către PNL, în aceste alegeri.

Politologul Cristian Pîrvulescu consideră că discuțiile despre candidaturi sunt premature, mai ales în contextul în care, mai mult ca sigur, alegerile vor fi amânate până în primăvara anului viitor.

„Toată lumea are dreptul să candideze, însă nu știu dacă au și șanse de a reuși, asta e altceva. Acum, candidaturile la primăria Capitalei, în contextul în care aproape sigur alegerile vor avea loc în primăvară, sunt premature”, afirmă acesta, într-o intervenție pentru Ziare.com.

Ads

Decanul Facultății de Științe Politice din cadrul SNSPA este de părere că Bujduveanu nu reprezintă imaginea acelui „independent” care să întrunească voturile tuturor celor care sunt nemulțumiți de partidele importante.

De la constatarea vacantării funcției de către Nicușor Dan, interimatul a fost preluat de Ștelian Bujduveanu, viceprimar din partea PNL din 2020.

Nici până în momentul de față, coaliția de guvernare nu a stabilit măcar un calendar al alegerilor parțiale.

Astfel, Guvernul şi Autoritatea Electorală Permanentă au fost date în judecată pentru că nu au organizat, în termenul legal de 90 de zile, alegeri pentru postul de lăsat vacant de Nicuşor Dan.

Ads