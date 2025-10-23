E oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie. În ce comune vor mai fi chemați românii la vot

Alegeri locale parțiale, inclusiv pentru Primarul General al Capitalei, pe 7 decembrie 2025 FOTO Hepta

Data de duminică, 7 decembrie 2025, a fost stabilită oficial pentru organizarea alegerilor locale parțiale în ședința de Guvern de joi, 23 octombrie. Primarii din mai multe localități din țară vor fi aleși la scrutin, inclusiv noul Primar General al Capitalei, alături de noul președinte al Consiliului Județean Buzău.

Alegerile locale parţiale vor avea loc duminică, 7 decembrie. Perioada electorală va începe în data de 2 noiembrie 2025, data intrării în vigoare a hotărârii de guvern, a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Aceasta a precizat că toate termenele sunt reduse la jumătate, fiind vorba de alegeri parţiale.

Alegerile locale parţiale vor avea loc în Bucureşti, pentru Primăria Capitalei, pentru Consiliul Judeţean Buzău şi în mai multe circumscripţii din ţară.

Astfel, este vorba de alegeri parţiale în comuna Remetea, judeţul Bihor, comuna Mihai Eminescu, judeţul Botoşani, comuna Marga, judeţul Caraş-Severin, comuna Dobromir şi comuna Lumina, judeţul Constanţa, oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, comuna Sopot, judeţul Dolj, comuna Valea Ciorii, judeţul lalomiţa, comuna Vânători, judeţul laşi, comuna Poienile de sub Munte şi comuna Şieu, judeţul Maramureş, comuna Cârţa, judeţul Sibiu.

Ads