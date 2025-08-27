De ce își dorește PSD să împingă data alegerilor mai târziu de luna noiembrie. Ce bază legală există pentru o astfel de decizie

Coaliția este zguduită zilele acestea de un nou conflict, pe lângă cele deja existente pe marginea măsurilor din pachetul II fiscal, legat de organizarea alegerilor parțiale pentru Primăria București. Cei de la USR își doresc să aibă loc în luna noiembrie, conform legii, având profilat și un candidat pentru această funcție, Cătălin Drulă. De partea cealaltă, social-democrații par să vrea să împingă alegerile până anul viitor, iar asta a stârnit critici puternice dinspre USR.

Social-democrații nu consideră „oportună” organizarea alegerilor la București în această toamnă, după o perioadă electorală deja încărcată, iar prim-vicepreședintele social-democrat, Daniel Băluță, care este și cel mai bine plasat dintre numele vehiculate pentru cursa de la Capitală, a explicat în timpul ședinței PSD de luni că bucureștenii sunt mai preocupați acum de creșterea costurilor de trai și de transport.

De partea cealaltă, USR, prin vocea lui Cătălin Drulă, cere să se „respecte legea” și să se organizeze alegeri, conform legislației electorale, la 90 de zile de la vacantarea funcției de primar.

Ambele părți au interese proprii în privința datei alegerilor. USR și Cătălin Drulă vor ca alegerile să aibă loc mai devreme, cât Nicușor Dan încă mai este popular, în contextul în care acesta pare să-l susțină pe Cătălin Drulă, iar transferul de popularitate să funcționeze și, totodată, să nu organizeze alegeri într-o perioadă în care impactul măsurilor de austeritate luate de guvernul din care fac parte sunt deja resimțite de populație.

De partea cealaltă, la social-democrați situația este de asemenea complicată. Nu au încă o conducere permanentă aleasă în congres, data congresului nu este încă sigură, iar orice decizie de desemnare a unui candidat acum nu ar avea sens fără binecuvântarea unei conduceri oficiale. Totodată, ar putea fi vorba și despre un calcul electoral, în sensul în care le-ar trebui mai mult timp să-și „crească” candidatul.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță consideră că PSD se opune organizării alegerilor în noiembrie și pentru că acest calendar este atât de dorit de USR.

„Opoziția față de USR este un motiv important pentru PSD, pentru că ei sunt adversarii numărul unu ai social-democraților și cred că este una dintre explicații. O a doua explicație este că nu au conducerea definitivă, așteaptă și ei congresul și cred că și acesta este un raționament. Să vadă ce fac la congres și după aceea să-și pună candidatul la primărie”, consideră analistul politic.

Acesta spune că PSD nu are niciun motiv să desemneze candidatul pentru funcția de primar al Bucureștiului acum, fără o conducere definitivă aleasă de congres.

În ceea ce privește dorința USR de a avea alegerile mai devreme, în luna noiembrie, Ion M. Ioniță spune că aceștia vor să profite încă de perioada de „grație” a lui Nicușor Dan și, totodată, să evite alegerile într-o perioadă în care Guvernul Bolojan ar putea fi și mai erodat politic.

„Probabil că USR consideră că este favorit și atunci nu ar vrea să piardă o șansă să-și pună primarul Capitalei acum când Nicușor Dan este încă bine în București, ați văzut sondajele de opinie. Cu cât trece timpul, cu atât se uzează guvernarea, pentru că trebuie să ia aceste măsuri nepopulare și, evident, și susținerea lui Nicușor Dan contează, dar e bine să o aibă acum, cât încă este proaspăt, ca să poată transmite acest succes și celui pe care-l va susține. Deocamdată și-a manifestat susținerea pentru Cătălin Drulă”, adaugă jurnalistul.

Ion M. Ioniță spune că sondajele de opinie care par să avantajeze PSD în București nu sunt neapărat o garanție a victoriei, dar pentru social-democrați orice poziție bună în Capitală este un „balon de oxigen”.

„Pentru un partid aflat în mare pierdere electorală, după performanțele, între ghilimele, ale lui Marcel Ciolacu, astfel că ar fi o veste bună, dar nu înseamnă că deja sunt favoriți la București. Este greu pentru PSD să vină peste USR în București și mai e ceva. De fapt, electoratul adunat USR-PNL ar da un primar sigur în București. Problema este că cele două partide nu sunt în stare să stea la masă și să susțină un candidat unic. Cred că pentru ele șansa cea mai mare ar fi să câștige împreună”, afirmă analistul.

Un nou conflict între PSD și USR

Relația dintre PSD și USR era deja tensionată în interiorul coaliției încă de la discuțiile aprinse pe tema funeraliilor de stat pentru fostul președinte Ion Iliescu, iar acest nou conflict nu face decât să facă și mai probabilă „ruptura” despre care se tot vorbește în arcul guvernamental.

Deputatul USR Cătălin Drulă, care a anunțat pe 30 iulie că s-a văzut cu președintele Nicușor Dan și au vorbit despre continuarea proiectelor pentru București, iar ulterior președintele a precizat că Drulă are profilul unui candidat la Primăria Capitalei, a transmis luni că "nu PSD decide dacă avem alegeri la București".

"Nu PSD decide dacă avem alegeri la București! Avem o lege pentru asta. Și e un drept democratic al oamenilor să-și aleagă primarul. Sorin Grindeanu a spus azi că nu e musai ca Guvernul să respecte legea și că PSD nu prea are chef de alegeri. Dacă PSD nu îi respectă pe bucureșteni și nu vrea să facă alegeri, poate să nu propună candidat. Anul trecut ne-a arătat exact de ce jocul cu data alegerilor duce la un dezastru de încredere. Toată lumea ar fi trebuit să-și tragă învățămintele de aici. Președintele Nicușor Dan și premierul Bolojan au fost foarte clari. Vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie, pentru că așa e legal și așa e moral și democratic", a scris Drulă pe pagina lui de Facebook.

În replică, social-democratul Daniel Zamfir l-a apostrofat pe fostul lider USR, Cătălin Drulă, spunându-i că „i s-a umflat tărăța în el” și că nu decide „un partiduleț de 10%”, cum este USR, când se organizează alegeri.

"Hai că s-a umflat tărăța-n Drulă! Vrea el, mort copt, să ținem alegeri acum în București, că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăștia, e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple. Chiar trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul decât ambițiile personale ale drulăului. USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țară și fără ei. Și poate că ar fi mai bine", a scris, tot pe Facebook, Zamfir.

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că un candidat comun PNL-USR la Capitală ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în coaliție, iar asta crește șansele să se rupă Coaliția.

Ce spune legislația în privința organizării alegerilor

Constatarea încetării mandatului de primar general este reglementată prin art. 160 alin. (1) din Codul Administrativ, iar prefectul are obligația de a emite ordinul de constatare a încetării mandatului în maximum 15 zile de la înregistrarea demisiei. Acest ordin de încetare a mandatului lui Nicușor Dan a fost emis pe 26 mai 2025.

Organizarea alegerilor parțiale este reglementată prin Legea 115/2015. Articolul 157, alin (2) precizează: „Alegerile parțiale pentru autoritățile administrației publice locale se organizează în cel mult 90 de zile de la constatarea legală a vacanței funcției.”

Ulterior, Guvernul stabilește, prin hotărâre, data scrutinului. Responsabilitatea organizării revine Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Autorității Electorale Permanente (AEP), Prefectului și primarilor municipiului București.

Termenul limită până la care Guvernul ar fi trebuit măcar să stabilească data alegerilor era 24 august, la fix 90 de zile de la constatarea vacantării funcției, însă acest lucru nu s-a întâmplat, subiectul nefiind adus în discuție în ședința coaliției.

