Cum te poți înscrie ca observator independent la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei, CJ Buzău și alte 12 localități

Autor: Aniela Manolea
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 14:40
Cum poți deveni observator independent alegerile locale din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei FOTO /PMB

Organizaţia neguvernamentală Funky Citizens a anunțat joi, 30 octombrie, deschiderea înscrierilor pentru observatorii independenţi care să monitorizeze procesul electoral la alegerile locale parţiale din 7 decembrie. Cei interesaţi se pot înscrie pentru a observa scrutinul în Bucureşti, judeţul Buzău şi alte 12 localităţi din ţară.

„Cu o experienţă solidă în acreditarea a peste 3.000 de observatori în ultimii doi ani, atât în România, cât şi în Republica Moldova, Funky Citizens face apel la cetăţeni să se implice activ pentru garantarea transparenţei şi corectitudinii scrutinului”, precizează sursa citată.

Observatorii independenţi acreditaţi de Funky Citizens au responsabilitatea de a monitoriza întregul proces electoral - de la deschiderea secţiilor de votare până la numărarea finală a voturilor şi centralizarea rezultatelor.

Sunt invitaţi să se înscrie cetăţenii români care nu sunt membri ai unui partid politic şi nu sunt implicaţi în campania electorală a vreunui candidat. Experienţa anterioară în observarea alegerilor nu este necesară.

Organizaţia asigură training complet privind legislaţia electorală şi procedurile de monitorizare, materiale educaţionale pregătitoare şi suport pe tot parcursul zilei de 7 decembrie.

Înscrierile se pot face până la data de 30 noiembrie, prin completarea formularului disponibil la https://fiiobservator.funky.ong/.

Ep. 150 - Armata Americană pleacă din România!

