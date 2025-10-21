Cum a apărut ideea de referendum pentru pensiile speciale. „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate”

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 16:29
980 citiri
Cum a apărut ideea de referendum pentru pensiile speciale. „Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate”
Oameni la vot Foto: Hepta

Guvernul a decis să organizeze un referendum pentru pensiile speciale în data de 7 decembrie, simultan cu votul pentru alegerea noului primar general al Capitalei. Este o reacție puternică a Coaliției după decizia CCR de a respinge reforma pensiilor speciale ale magistraților.

Primarul Sectorului 6 și prim-vicepreședinte PNL, Ciprian Ciucu anunța chiar de luni, 20 octombrie, că ar putea avea loc un referendum pentru pensiile speciale, simultan cu alegerile parțiale, cele pentru alegerea unor primari.

De asemenea, și liderul USR, Dominic Fritz a reacționat după decizia CCR și a spus că partidul va propune organizarea unui referendum pentru modificarea Constituției, astfel încât aceste pensii să poată fi eliminate definitiv.

Luni, 20 octombrie, judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea care urma să reducă pensiile magistraților.

După această decizie a apărut și ideea unui referendum, în care să se poată afla și opinia românilor despre inițiativa premierului Ilie Bolojan, de reducere a pensiilor magistraților.

„CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetățeni. Respectăm decizia Curții, dar rămânem consecvenți în ceea ce privește reforma statului și eliminarea privilegiilor.

Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depășit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetățenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială și eliminarea privilegiilor.

Și cred că ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parțiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în București)”, a scris luni, 20 octombrie, Ciprian Ciucu pe Facebook.

Reacția liderului USR

„Curtea Constituțională a respins azi (luni) legea privind tăierea pensiilor speciale ale magistraților. Va trebui să citim cu atenție motivarea. Dacă legea este respinsă pe o problemă de procedură, o refacem. Dacă legea este respinsă pe fond, adică dacă nu este constituțional să desființăm pensiile speciale, atunci USR va propune un referendum pentru modificarea Constituției. În orice caz, nu renunțăm la desființarea acestor privilegii”, a scris Dominic Fritz luni, 20 octombrie, într-o postare pe Facebook.

Tot Fritz a mai spus că Guvernul trebuie să continue lupta pentru reformă.

„Avem, cu adevărat, voința să reformăm statul. De aceea, Guvernul trebuie să meargă mai departe. Pensiile speciale sunt testul de curaj și de rezistență al Guvernului. Majoritatea românilor cere să fie eliminată această nedreptate, iar noi, partidele, avem datoria să găsim o rezolvare”, a adăugat liderul USR.

CCR a comunicat ulterior că respingerea a fost provocată de faptul că Guvernul nu a așteptat avizul de la CSM, deci pe formă, nu pe fond.

Când vor avea loc alegerile

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, 21 octombrie, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au anunțat surse politice pentru News.ro.

În aceeaşi zi ar putea să aibă loc şi referendumul pentru pensiile speciale, după respingerea proiectului Guvernului la Curtea Constituţională.

