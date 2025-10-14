O nouă ședință tensionată a coaliției. Subiectele fierbinți care creează tensiuni între PSD și PNL

Coaliţia de guvernare formată din PSD, PNL, USR, UDMR şi minorităţi se reuneşte într-o ședință marți, 14 octombrie, de la ora 14.00. Prioritatea discuțiilor este organizarea alegerilor pentru Primarul General al Capitalei, funcție lăsată vacantă de președintele Nicușor Dan. Un alt punct pe agenda discuţiilor este reforma administrației, amânată pentru al treilea pachet de reforme al Guvernului Bolojan.

PSD a anunţat că îşi păstrează condiţia, ca partidele din coaliţie să aibă un candidat comun sau fiecare partid să meargă cu candidat propriu şi ameninţă că un candidat separat al USR-PNL poate duce la ruperea coaliţiei.

Şedinţa coaliţiei trebuia să aibă loc luni, 13 octombrie, însă liderii partidelor de la guvernare nu au reuşit să se întâlnească.

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu afirma, duminică după-amiază, după amânarea şedinţei, că, cel mai probabil, sub ameninţarea directă a ruperii Coaliţiei de către PSD, alegerile pentru Bucureşti vor fi amânate pentru primăvară”, el arătând că această ”urzeală” i se pare inacceptabilă.

Premierul Ilie Bolojan anunţa că, dacă săptămâna aceasta nu va fi adoptată o hotărâre de Guvern privind organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei, atunci scrutinul nu mai poate fi organizat în acest an.

„Eu, personal, cred că cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti”, a adăugat el, menţionând: „Astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor”.

Purtătorul de cuvânt al PSD, Alexandru Rafila, a declarat luni că alegerile pentru Primăria Capitalei se pot desfăşura oricând, inclusiv în acest an, cu respectarea unor principii şi anume fiecare dintre partidele coaliţiei fie au un candidat propriu, fie există un candidat comun al coaliţiei.

