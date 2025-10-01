Alegeri la Capitală pe 23 noiembrie? „PSD va dori candidat unic, întrucât a învățat din experimentele trecute, eșuate”

Alegerile pentru Primăria Capitalei, cel mai important test electoral după prezidențiale, ar putea fi organizate pe 23 noiembrie 2025, însă decizia oficială urmează să fie luată săptămâna viitoare în cadrul Coaliției de guvernare. Miza scrutinului din București depășește simpla alegere a primarului general și se transformă într-o bătălie pentru echilibrul politic al țării: un succes al partidelor din Coaliție ar putea cimenta actuala formulă guvernamentală, în timp ce un eșec sau o divizare a votului ar putea deschide drumul unei crize politice de amploare.

Potrivit informațiilor din culise, discuțiile dintre liderii PSD, PNL și USR oscilează între două scenarii: desemnarea unui candidat comun, care să concentreze voturile electoratului pro-european și să contracareze ascensiunea taberei suveraniste sau asumarea unor candidaturi separate, fiecare partid mizând pe propriile resurse și pe dorința de repoziționare în fața electoratului. Prima variantă ar putea garanta o victorie în Capitală și ar asigura continuitatea guvernării în actuala formulă, dar presupune concesii dificile și riscul unor tensiuni interne. A doua, deși atractivă pentru partidele care doresc să-și testeze forța individuală, riscă să fragmenteze electoratul și să slăbească formula de coaliție în plin proces de reformă și tensiuni adiacente acestui proces. Ca atare, negocierile programate pentru săptămâna viitoare devin esențiale nu doar pentru soarta bătăliei din București, ci și pentru stabilitatea politică a României în perioada următoare.

Ads

Radu Turcescu, analist și consultant în comunicare politică, specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com zvonurile politice privind alegerile care mobilizează cel mai mare electorat din țară la locale. Potrivit specialistului, apetitul pentru alegeri este în acest moment scăzut și observă că, dincolo de retorică, partidele par mai preocupate de repoziționare internă decât de mobilizarea pentru o confruntare puternică.

Strategii electorale

Despre PSD, analistul spune că formațiunea va opta pentru un candidat unic: învățămintele „experimentelor” electorale trecute au determinat formațiunea să meargă pe o logică de consolidare, mai degrabă decât pe fragmentare. În ceea ce privește PNL, Radu Turcescu identifică necesitatea unei repoziționări, iar USR îl susține pe Cătălin Drulă, demisionat în iunie 2024 de la șefia partidului.

Ads

„Mă îndoiesc că își dorește cineva alegeri acum. PSD va dori candidat unic, întrucât au învățat din experimentele trecute, le putem numi, eșuate. PNL are nevoie de asemenea de o repoziționare, în timp ce USR îl propune pe același Cătălin Drulă, de care s-a descotorosit după alegerile locale din 2024”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Fiecare partid simte nevoia unei bătălii electorale reale”

Radu Turcescu remarcă dorința tuturor partidelor de a se evalua electoral într-o astfel de luptă politică, însă aranjamentele strategice sunt evidente la toate alegerile.

„Altfel spus, cred că fiecare partid simte nevoia de a intra într-o bătălie electorală reală, bazată mai mult pe poziționare politică și mai puțin pe jocuri de culise. Rămâne însă de văzut cum vor evolua lucrurile. Întotdeauna putem fi surprinși”, a menționat Radu Turcescu în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads