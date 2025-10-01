Alegeri la Capitală pe 23 noiembrie? „PSD va dori candidat unic, întrucât a învățat din experimentele trecute, eșuate”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 01 Octombrie 2025, ora 05:05
126 citiri
Alegeri la Capitală pe 23 noiembrie? „PSD va dori candidat unic, întrucât a învățat din experimentele trecute, eșuate”
Ștampile de vot FOTO Hepta

Alegerile pentru Primăria Capitalei, cel mai important test electoral după prezidențiale, ar putea fi organizate pe 23 noiembrie 2025, însă decizia oficială urmează să fie luată săptămâna viitoare în cadrul Coaliției de guvernare. Miza scrutinului din București depășește simpla alegere a primarului general și se transformă într-o bătălie pentru echilibrul politic al țării: un succes al partidelor din Coaliție ar putea cimenta actuala formulă guvernamentală, în timp ce un eșec sau o divizare a votului ar putea deschide drumul unei crize politice de amploare.

Potrivit informațiilor din culise, discuțiile dintre liderii PSD, PNL și USR oscilează între două scenarii: desemnarea unui candidat comun, care să concentreze voturile electoratului pro-european și să contracareze ascensiunea taberei suveraniste sau asumarea unor candidaturi separate, fiecare partid mizând pe propriile resurse și pe dorința de repoziționare în fața electoratului. Prima variantă ar putea garanta o victorie în Capitală și ar asigura continuitatea guvernării în actuala formulă, dar presupune concesii dificile și riscul unor tensiuni interne. A doua, deși atractivă pentru partidele care doresc să-și testeze forța individuală, riscă să fragmenteze electoratul și să slăbească formula de coaliție în plin proces de reformă și tensiuni adiacente acestui proces. Ca atare, negocierile programate pentru săptămâna viitoare devin esențiale nu doar pentru soarta bătăliei din București, ci și pentru stabilitatea politică a României în perioada următoare.

Radu Turcescu, analist și consultant în comunicare politică, specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com zvonurile politice privind alegerile care mobilizează cel mai mare electorat din țară la locale. Potrivit specialistului, apetitul pentru alegeri este în acest moment scăzut și observă că, dincolo de retorică, partidele par mai preocupate de repoziționare internă decât de mobilizarea pentru o confruntare puternică.

Strategii electorale

Despre PSD, analistul spune că formațiunea va opta pentru un candidat unic: învățămintele „experimentelor” electorale trecute au determinat formațiunea să meargă pe o logică de consolidare, mai degrabă decât pe fragmentare. În ceea ce privește PNL, Radu Turcescu identifică necesitatea unei repoziționări, iar USR îl susține pe Cătălin Drulă, demisionat în iunie 2024 de la șefia partidului.

„Mă îndoiesc că își dorește cineva alegeri acum. PSD va dori candidat unic, întrucât au învățat din experimentele trecute, le putem numi, eșuate. PNL are nevoie de asemenea de o repoziționare, în timp ce USR îl propune pe același Cătălin Drulă, de care s-a descotorosit după alegerile locale din 2024”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

„Fiecare partid simte nevoia unei bătălii electorale reale”

Radu Turcescu remarcă dorința tuturor partidelor de a se evalua electoral într-o astfel de luptă politică, însă aranjamentele strategice sunt evidente la toate alegerile.

„Altfel spus, cred că fiecare partid simte nevoia de a intra într-o bătălie electorală reală, bazată mai mult pe poziționare politică și mai puțin pe jocuri de culise. Rămâne însă de văzut cum vor evolua lucrurile. Întotdeauna putem fi surprinși”, a menționat Radu Turcescu în analiza sa pentru Ziare.com.

De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
Sunt lupte interne în Partidul Social Democrat înainte de definitivarea conducerii, care este interimară încă din luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. Congresul, așteptat pentru...
Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
Rezultatele ultimelor confruntări electorale au arătat că investițiile masive în campanii scumpe nu garantează succesul. Nicolae Ciucă, candidat PNL la alegerile anulate, a cheltuit sume...
#alegeri primaria Capitalei, #PSD, #candidati , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO Momentul in care cutremurul din Filipine loveste insula Cebu: filmare dintr-o masina aflata in mers pe un pod
DigiSport.ro
52.000.000Euro pentru Dan Sucu! A urmat dezastrul: "Nimeni nu este sigur ca va ramane"
DigiSport.ro
Cea mai asteptata intrebare! Madalina Ghenea a dat raspunsul: "Condoleante"

Ep. 138 - Nicusor Dan s-a băgat în seamă cu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Alegeri la Capitală pe 23 noiembrie? „PSD va dori candidat unic, întrucât a învățat din experimentele trecute, eșuate”
  2. ”2028 riscă să arate foarte rău. Guvernul a promis reforme, dar nu a livrat nimic din ceea ce ar fi trebuit să schimbe statul”, crede un expert în soluționarea crizelor ANALIZĂ
  3. De ce Republica Moldova votează masiv pro-Europa, iar în România AUR zdrobește concurența în sondajele de opinie. „Au dezvoltat o serie de anticorpi”
  4. De ce nu face PSD congres. „S-au văzut cu o parte importantă a electoratului plecată spre AUR”
  5. Declarație explozivă a lui Nicușor Dan despre omul din spatele lui Călin Georgescu din campania pentru prezidențiale. "Peșchir a cheltuit de 20 de ori mai mult decât știm noi"
  6. Oana Țoiu pentru Reuters: "România plănuiește să producă drone defensive împreună cu Ucraina pentru a proteja estul NATO"
  7. "Dacă nu câștigau democrații în Moldova, pericolul venea din Transnistria", susține președintele Nicușor Dan. "Ruși au trupe acolo și ar fi putut să intervină"
  8. Combaterea influenței Rusiei va fi o prioritate pentru următorul director al SRI, asigură președintele Nicușor Dan. "Mă asigur că fac asta"
  9. Cum se vor câștiga următoarele alegeri, după ce PSD și PNL au dat bani mulți și au pierdut. „E timpul să ne întoarcem la școala clasică a politicii”
  10. Ce ar însemna o revenire a lui Călin Georgescu pentru AUR și George Simion. „Nu știu dacă a reușit asimilarea completă a electoratului georgist”