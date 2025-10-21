Va fi referendum pentru pensiile speciale. Guvernul ripostează cu putere la decizia CCR. Votul va avea loc anul acesta, simultan cu alegerile pentru București UPDATE

Autor: Maria Popa
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 15:39
Guvernul Bolojan Foto: Captură video/Facebook/Ilie Bolojan

Coaliţia de guvernare a decis, în şedinţa de marţi, 21 octombrie, organizarea alegerilor locale parţiale pe 7 decembrie, au precizat surse politice pentru News.ro. În aceeaşi zi va fi organizat şi un referendum privind pensiile speciale.

Tot pe 7 decembrie ar urma să aibă loc şi referendumul pentru pensiile speciale, după respingerea proiectului Guvernului la Curtea Constituţională.

Alegerile locale parţiale vor avea loc în data de 7 decembrie, în mai multe localităţi, cel mai important fiind scrutinul pentru Primăria Capitalei.

Luni, preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirma că va propune în coaliţie organizarea alegerilor locale pe 30 noiembrie, cât mai repede.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că va susţine săptămâna aceasta organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie.

Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.

