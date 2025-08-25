De ce alegerile pentru Primăria București de anul acesta sunt unele atipice. Provocările, dar și posibilele avantaje pe care le-ar avea viitorul primar general

Viitoarele alegeri pentru Primăria Capitalei, pentru care partidele deja se încălzesc în contre pe marginea candidaturilor, sunt unele atipice în contextul în care acestea au loc după ce funcția de primar general al Capitalei a fost vacantată de Nicușor Dan, ales președinte al României. Astfel, alegerile parțiale presupun doar alegerea primarului general, nu și a Consiliului General al Capitalei, care a fost deja ales în iunie 2024. Aici s-au format deja alianțe, iar noul primar va trebui să lucreze cu cei 55 de consilieri aleși deja.

Acest scrutin este unul ciudat și în contextul în care toate partidele care s-ar putea înscrie în cursa pentru Capitală colaborează în coaliția de guvernare.

Într-un scrutin local la termen, scorul candidatului la primărie ar fi influențat și scorul partidului care-l susține la Consiliul General.

Bucureștenii nu sunt străini de alegerile parțiale sau alegeri înainte de termen. Acestea au mai avut loc de două ori în ultimii 35 de ani, prima dată în 1998, când postul de primar a fost vacantat de Victor Ciorbea, care a fost desemnat premier, iar după ce a părăsit Palatul Victoria nu a mai vrut să revină la Capitală. A doua oară, alegerile parțiale au fost organizate în 2005, după ce Traian Băsescu a renunțat la București pentru a deveni președinte al României.

Ads

Alegerile care se prefigurează în luna noiembrie a acestui an ar urma să fie al treilea rând de alegeri parțiale pentru Primăria București, iar miza ar putea fi chiar un nou mandat în 2028 și, de ce nu, o eventuală candidatură la Președinția României în 2030.

Politologul George Jiglău, lectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, consideră că alegerile sunt atipice și pentru că timpii de mandat, campanie și strângere de semnături sunt mult mai mici.

„Da, sunt niște alegeri atipice, dar problema asta nu e o noutate pentru București, pentru că e a doua oară când se întâmplă ca președintele, de fapt, să fie fostul primar general și atunci o să fie nevoie de alegeri parțiale. Și a mai fost situația cu Ciorbea în '96. Deci, bucureștenii sunt obișnuiți cu asta și aș spune că și partidele ar trebui să fie oarecum obișnuite cu genul ăsta de situație, dar asta nu face alegerile mai puțin atipice. Sunt atipice din mai multe puncte de vedere. Adică, oricând avem alegeri din acestea speciale, în primul rând e situația asta de înjumătățire a tuturor timpilor. Poate și de asta se amână un pic, în felul ăsta mai câștigă timp. Că odată ce se declanșează calendarul, totul e redus la jumătate”, afirmă politologul George Jiglău într-o intervenție pentru Ziare.com.

Ads

Politologul consideră că miza se extinde inclusiv către alegerile din 2028 de la Primăria Generală, unde al doilea cel mai bine plasat de anul acesta poate avea un rol mai important.

„Și nu mă gândesc doar la câștigător care poate să invoce faptul că n-a avut timp sau n-a avut consiliu. Contează, apropo de discuțiile legate de candidați de zilele astea din interiorul coaliției, și cine va veni pe doi și cât de departe va veni. Pentru că, în funcție de cum se așează candidaturile, cine iese pe doi, dacă vine aproape, s-ar putea să aibă o șansă foarte bună în funcție de cum merge coaliția asta, în 2028, la Primăria Generală. Și acum, cred că foarte mult se insistă, și pe bună dreptate, evident, pe discuțiile de zilele astea legate de stabilirea candidaților.”, adaugă Jiglău.

Lectorul Universității Babeș-Bolyai spune că în momentul de față, sondajele apărute în spațiul public sunt doar instrumente de negociere între partide.

„Am văzut că au început să apară și sondajele, așa ca elemente de negociere, până la urmă, că de fapt nu cred că e atât de mult despre intenții reale de vot în momentul ăsta, cât mai degrabă de arătat imagini între partide, dar fiecare își arată proprii candidați celorlalți ca să aibă elemente pentru negociere. Apoi este și ideea de testare a popularității actualei coaliții, dar pe de altă parte, dacă se va ajunge la scenariul în care fiecare partid vine cu candidatul propriu, până la urmă, pe cine evaluăm? Că toate sunt, într-un fel sau altul, implicate în guvernare. Dacă se merge cu candidat unic, atunci putem vorbi despre asta, dacă se merge PSD versus un candidat comun PNL-USR, iarăși un pic ambiguu ce evaluăm.”, consideră profesorul universitar.

Ads

Acesta nu este convins că cel care va câștiga anul acesta alegerile pentru Primăria Capitalei va pleca cu prima șansă în 2028, așa cum s-a mai întâmplat în trecut. „Sunt niște alegeri din care am mai văzut, dar pe de altă parte este această conjunctură cu totul specială în care toate partidele sunt la guvernare, dar în conflict unul cu celălalt”.

În spiritul unei bune colaborări la Consiliul General al Capitalei, ar fi bine ca PNL și USR să meargă cu un singur candidat la aceste alegeri, în contextul în care campania electorală presupune atacuri între partide care pot eroda relația dintre PNL și USR, adaugă politologul.

Data alegerilor pentru Primăria Capitalei nu a fost încă stabilită, însă unele partide se gândesc deja la nume, iar alții și-au anunțat deja intenția de a candida. USR pare să se fi decis asupra lui Cătălin Drulă, care de altfel ar fi și primit „binecuvântarea” fostului primar general Nicușor Dan, în timp ce PNL sunt încă indeciși dacă vor merge pe varianta candidaturii proprii sau dacă vor susține o candidatură comună cu USR.

Ads

La PSD situația este încă neclară. Conform ultimelor sondaje, Daniel Băluță, primarul sectorului 4 este cel mai bine plasat dintre variantele de candidați, însă acesta a afirmat deja că nu va candida anul acesta.

Care este situația de la Consiliul General al Municipiului București

În Consiliul General al Capitalei sunt 55 de consilieri aleși în 2024, de la 8 partide diferite, iar inițial s-a format o majoritate din 27 de consilieri formată din USR, PMP, Forța Dreptei, REPER și PUSL, favorabilă fostului primar Nicușor Dan.

Ulterior, s-a format o altă majoritate cu PSD, PNL, PUSL și AUR, care însuma 34 de mandate.

Grație popularității lui Cristian Popescu Piedone, PUSL a devenit un partid important în CGMB, care poate înclina oricând balanța într-o direcție sau alta.

În momentul de față, PSD are 16 mandate, PNL are 7, PUSL are 6, AUR 5, USR, PMP și Forța Dreptei au împreună 17 mandate, iar REPER 4.

Ads