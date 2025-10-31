67,6 milioane lei pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie - Cum se împart banii

Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, cheltuielile necesare pentru pregătirea și desfășurarea alegerilor locale parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie.

Actul normativ stabilește bugetul total estimat la 67,6 milioane lei, sumă destinată asigurării organizării și desfășurării procesului electoral în bune condiții. Cheltuielile vor fi repartizate în funcție de ordonatorul de credite responsabil, respectând prevederile legale în vigoare.

Cea mai mare parte a fondurilor - 45 milioane lei revine Ministerului Afacerilor Interne, urmat de Autoritatea Electorală Permanentă, care va beneficia de peste 16,9 milioane lei pentru gestionarea alegerilor.

Hotărârea guvernamentală urmărește să asigure toate resursele necesare desfășurării corecte și transparente a scrutinului, inclusiv logistică, personal și infrastructura electorală.

Alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei au fost stabilite pentru data de 7 decembrie 2025. Principalele partide și-au anunțat deja candidații care se vor confrunta pentru cea mai mare administrație publică din țară.

