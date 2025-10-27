Liderul senatorilor AUR, despre susținerea Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Sigur că e posibil”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a declarat luni, 27 octombrie, despre candidatul formaţiunii la Primăria Capitalei, că au un sondaj în derulare şi aşteaptă primele date la sfârşitul acestei săptămâni, urmând a se lua o decizie în forurile statutare.

Despre susţinerea Ancăi Alexandrescu, senatorul AUR a spus că e posibil acest lucru.

Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat într-o conferinţă de presă, despre candidatul AUR la Primăria Capitalei, că va fi stabilit conform statutului partidului, în forurile de conducere.

”În măsura în care se clarifică peisajul candidaţilor vom fi şi noi gata să venim să vă prezentăm punctul de vedere. Avem un sondaj în derulare. Aşteptăm primele date la sfârşitul acestei săptămâni şi în funcţie şi de aceste date se va lua o decizie în forurile statutare ale partidului”, a precizat Peiu.

Întrebat dacă AUR ar putea să o susţină pe Anca Alexandrescu, senatorul Petrişor Peiu a răspuns: ”Sigur că e posibil. În principiu, dânsa ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru. În principiu, susţinem ideea ca toată opoziţia să aibă un candidat unic care să poată să beneficieze de cumulul voturilor. Asta nu înseamnă că putem să acceptăm orice condiţie pusă de ştiu eu ce grupare care se revendică a fi de opoziţie. Dacă dânsa anunţă ferm, gata, am intrat în campanie electorală, e un element care ne poate ajuta să ne clarificăm. La fel dacă anunţă că nu. A lăsat de înţeles. Dacă anunţă ferm, gata, de azi sunt în campanie electorală sau de azi vă anunţ că am candidat, ne ajută să luăm o decizie, sigur”.

