Autor: Mihai Diac
Joi, 21 August 2025, ora 22:40
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi în noiembrie, spune Bolojan. Premierul indică "unul dintre candidații redutabili", altul decât cel susținut de Nicușor Dan
Urnă de vot - FOTO: Pexels

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc la jumătatea lunii noiembrie 2025, a declarat, joi, 21 august 2025, premierul Ilie Bolojan, care a adăugat că edilul Sectorului 6 are o cotă ''bună'' în București, fiind unul dintre candidații ''redutabili''.

El a precizat, la Antena 1, că au avut loc două discuții în coaliția de guvernare privind alegerile pentru Primăria Capitalei și s-a convenit, de principiu, ca scrutinul să fie organizat la jumătatea lunii noiembrie.

''Am avut de două ori această discuție în coaliție. De principiu, s-a convenit să se convoace alegerile la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de coaliție și mie mi s-a părut de bun simț ca să existe un acord atunci când stabilești data alegerilor. Asta înseamnă că e foarte posibil ca în această toamnă să avem alegeri în București'', a explicat premierul.

Întrebat dacă PNL va susține un candidat comun sau va avea propriul candidat, el a menționat că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în București.

''Cred că în București și în alegerile locale strategia partidelor trebuie să țină cont de tipul de alegeri. Avem alegeri din primul tur, într-un fel ar fi arătat alegerile prezidențiale, dacă erau, de exemplu, din primul tur, și altfel arată dacă sunt două tururi. La București avem alegeri din primul tur, deci candidatul care are cel mai mare număr de voturi, indiferent cât are, are șanse foarte mari să fie primar. Pe cale de consecință, consider că partidele care astăzi sunt parte a coaliției trebuie să analizeze la modul cel mai serios susținerea, poate în totalitate, deși nu e foarte ușor să faci acest lucru, a unui candidat sau cel puțin două partide să găsească o formulă să susțină un candidat, dar stabilirea acestui candidat trebuie să se facă pe niște analize sociologice, în așa fel încât să nu mai recurgem la candidați care nu sunt testați, nu sunt verificați'', a opinat Ilie Bolojan.

El a adăugat că PNL a făcut un sondaj de opinie în urma căruia Ciucu ar putea fi candidatul partidului.

''PNL a realizat un sondaj de opinie. Noi am testat trei dintre colegii noștri care ar putea să candideze și am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în București, este într-un top al încrederii între cei care au fost testați. Având în vedere și experiența dânsului personală și rezultatele pe care le obține la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul dintre candidații redutabili și, sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcția de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor, altfel nu se justifică această chestiune. Dar este una din soluțiile bune pentru București pe care le văd fezabile'', a transmis președintele PNL.

