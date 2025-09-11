Ciprian Ciucu, potențialul candidat al PNL, despre ideea unui candidat comun PNL - USR - PSD la Primăria Capitalei: "Nu"

Primarul Sectorului 6, prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, a declarat, joi, 11 septembrie 2025, că PSD a spus că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă, fără să invoce vreun motiv.

Ciucu a mai spus că el nu pledează pentru un candidat comun al coaliţiei.

”Partidul Social-Democrat a declarat că nu-şi doreşte să avem alegeri în această perioadă, nu mi-e clar de ce. Nu ne-a spus de ce, doar că nu vrea. Numai că aici nu este despre vrut sau despre nevrut, este despre a respecta legea. Eu, personal, vă daţi seama că din postura în care sunt, par foarte interesat şi foarte necredibil, dar colegii de la USR au făcut-o destul de convingător şi eu am argumentat suplimentar. Nu este despre ce vrem noi, este despre a respecta legea, adică e primul lucru pe care trebuie să-l faci”, a declarat primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, în emisiunea Piaţa Victoriei, de la Europa FM, despre discuţiile din coaliţie privind stabilirea datelor alegerilor locale în Bucureşti.

Ciprian Ciucu a spus că ”PSD poate să vină să candideze, poate să-şi facă alianţe electorale inclusiv cu USR sau cu PNL sau cu un partid extremist, dacă îşi doresc”.

”În primul rând, una e una, alta e alta. A organiza alegeri nu înseamnă că izolezi pe cineva. Doar organizezi alegeri. După care, vin discuţiile despre strategii electorale pe care le face altcineva. Poate să zică, domne, hai să facem alegerile, pentru că aşa e normal. Într-o democraţie, predictibilitatea alegerilor este esenţială. De aceea, legiuitorul a venit şi a zis, în atâta timp de la vacantarea postului. A dat predictibilitate. Nu poţi să laşi astfel de lucruri importante la arbitrariu cuiva. Sau un primar interimar pentru trei ani şi jumătate”, a completat Ciucu.

Întrebat dacă pledează pentru o candidatură comună a coaliţiei de guvernare PSD-PNL-USR la primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus: ”Nu”.

”În primul rând, acest clivaj, coaliţie, putere versus extremişti, este un clivaj care nu trebuie să fie întreţinut. (...) Din acest considerent, mi se pare că e o idee proastă. Poate şi aceasta să fie pe masă până la urmă. Dar e important să avem alegeri, adică nu excludem cu totul astfel de variantă”, a spus el.

