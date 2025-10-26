PNL și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Cine intră în cursă pentru cea mai mare administrație din țară SURSE

Ciprian Ciucu a fost desemnat duminică, 26 octombrie, candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei, după o ședință internă tensionată a formațiunii, potrivit surselor Mediafax.

Ședința PNL pentru alegerea candidatului la Primăria Generală a avut loc în cursul zilei de duminică, iar rezultatul votului a fost clar: Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar, a primit 4 voturi, iar alte 4 voturi au fost anulate.

Prin urmare, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, ar putea reprezenta oficial PNL în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, alegerile locale fiind programate pe data de 7 decembrie 2025.

Și-au anunțat candidaturile Cătălin Drulă - USR, Ana Ciceală - Reper, Vlad Gheorghe - DREPT.

Potrivit unui sondaj Avangarde, întrebați cu cine ar vota dacă s-ar organiza alegeri pentru Primăria Capitalei duminică viitoare, 25% dintre respondenți au optat pentru Daniel Băluță (PSD). Pe următorul loc în intențiile de vot este Ciprian Ciucu (PNL), cu 23%. Următorii în preferințele bucureștenilor sunt Cătălin Drulă (USR) – 18%, Anca Alexandrescu – 16%, Cristian Popescu Piedone - 8%, Vlad Gheorghe - 4% și Ana Ciceală - 3%.

