PNL și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Cine intră în cursă pentru cea mai mare administrație din țară SURSE

Autor: Monica Vasilescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 20:18
147 citiri
PNL și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Cine intră în cursă pentru cea mai mare administrație din țară SURSE
Urnă de vot FOTO Pixabay

Ciprian Ciucu a fost desemnat duminică, 26 octombrie, candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei, după o ședință internă tensionată a formațiunii, potrivit surselor Mediafax.

Ședința PNL pentru alegerea candidatului la Primăria Generală a avut loc în cursul zilei de duminică, iar rezultatul votului a fost clar: Ciprian Ciucu a obținut 11 voturi, Stelian Bujduveanu, actualul primar interimar, a primit 4 voturi, iar alte 4 voturi au fost anulate.

Prin urmare, Ciprian Ciucu, actualul primar al Sectorului 6, ar putea reprezenta oficial PNL în cursa electorală pentru Primăria Capitalei, alegerile locale fiind programate pe data de 7 decembrie 2025.

Și-au anunțat candidaturile Cătălin Drulă - USR, Ana Ciceală - Reper, Vlad Gheorghe - DREPT.

Potrivit unui sondaj Avangarde, întrebați cu cine ar vota dacă s-ar organiza alegeri pentru Primăria Capitalei duminică viitoare, 25% dintre respondenți au optat pentru Daniel Băluță (PSD). Pe următorul loc în intențiile de vot este Ciprian Ciucu (PNL), cu 23%. Următorii în preferințele bucureștenilor sunt Cătălin Drulă (USR) – 18%, Anca Alexandrescu – 16%, Cristian Popescu Piedone - 8%, Vlad Gheorghe - 4% și Ana Ciceală - 3%.

Pe ce s-a bazat PNL când a decis să meargă cu Ciprian Ciucu la Capitală. Pe ce loc este primarul Sectorului 6 în opțiunile de vot SONDAJ
Pe ce s-a bazat PNL când a decis să meargă cu Ciprian Ciucu la Capitală. Pe ce loc este primarul Sectorului 6 în opțiunile de vot SONDAJ
Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan, conform căruia primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine plasat în preferinţele electoratului, acesta urmând să fie desemnat...
Grindeanu a anunțat principalul favorit al PSD pentru Primăria Capitalei, după declarațiile lui Firea: ”Daniel pleacă cu prima șansă”
Grindeanu a anunțat principalul favorit al PSD pentru Primăria Capitalei, după declarațiile lui Firea: ”Daniel pleacă cu prima șansă”
Liderul interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat sâmbătă, 25 decembrie, la Buzău, că Daniel Băluţă, actualul primar al Sectorului 4, este în acest moment favoritul PSD pentru candidatura...
#alegeri primaria Capitalei, #candidat PNL, #Ciprian Ciucu PNL , #alegeri primaria bucuresti 2025
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
DigiSport.ro
Ce a facut Gigi Becali, dupa ce i s-a spus "NU" la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului! A avut 60.000 Euro "la mana"
DigiSport.ro
Imaginile care au provocat un scandal urias dupa Real Madrid - Barcelona: "Niciodata in viata asta" / "Jaf pe fata!" FOTO

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. PNL și-a ales candidatul pentru Primăria Capitalei. Cine intră în cursă pentru cea mai mare administrație din țară SURSE
  2. Bolojan și Grindeanu, alături, dar separați: Gesturi reci la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei
  3. Ce au discutat Maia Sandu și Nicușor Dan după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului, despre viitorul României și al Republicii Moldova
  4. Andrei Caramitru, atac direct la Anca Alexandrescu: „Dacă va candida, o să mă delectez să spun tot ce știu despre dânsa. Așa personaje nu au ce căuta nicăieri”
  5. Președintele Nicușor Dan îl va decora pe Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I. Și Patriarhia Română va primi o distincție
  6. Momente amuzante cu familia prezidențială la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Fiul cel mic al lui Nicușor Dan a atras toate privirile
  7. Cresc tensiunile în guvern. Consultant politic: ”PSD a ridicat nivelul în războiul cu Bolojan. Partidele politice par incapabile să facă reformele necesare”
  8. Maia Sandu, mesaj pentru Putin din România: „A încercat să sperie moldovenii că ar putea fi și ei invadați”
  9. Victor Ponta, alături de Makaveli și foști parlamentari din POT, SOS și AUR. Ce urmărește fostul lider PSD FOTO
  10. Cursă strânsă pentru Primăria Capitalei. Primii doi favoriți ai bucureștenilor SONDAJ