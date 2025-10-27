Prima reacție a lui Ciprian Ciucu după ce a fost votat candidatul PNL la Primăria Capitalei. „Nu a fost o decizie ușoară”. Ce slogan de campanie a pregătit

Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, votat candidat al partidului la Primăria Capitalei, a transmis luni, 27 octombrie, într-o postare pe Facebook, că nu a fost o decizie ușoară.

Edilul a avut un mesaj și pentru locuitorii din Sectorul 6.

„Să știți că nu a fost o decizie ușoară. Am stat mult și am cântărit: unde pot avea un impact pozitiv mai mare. La Primăria Capitalei sau la Primăria Sectorului 6?

Am întors decizia aceasta pe toate fețele. Acum ați aflat, nu de la mine, dar ați aflat că voi candida. De aceea vă scriu această scrisoare, pentru că este normal să vă spun de ce am luat această decizie.

Dar, înainte, vă rog să-mi permiteți să mă adresez acelora care mi-au dat de două ori la rând încrederea lor, bucureștenilor din Sectorul 6.

Dragii mei,

Acesta nu este un mesaj de despărțire. Acesta este un mesaj de continuitate, este un mesaj prin care vă asigur că mergem mai departe. Nu plec nicăieri, rămân aici la noi în oraș, nu-mi schimb buletinul. Doar că mă duc la un alt nivel. Vom duce mai departe la alt nivel și Sectorul 6 (știu că mai am câteva zone care trebuie regenerate) dar și Bucureștiul!

Am avut un “dialog” cu mine însumi, mi-am pus întrebările esențiale și mi-am răspuns, da pot, da se poate!

Ads

Mulți dintre dumneavoastră mi-ați spus și pe stradă, și aici, pe Facebook, că nu mă votați tocmai ca să rămân la Primăria Sectorului 6. Este o formă de atașament și vă mulțumesc pentru încrederea dumneavoastră. Și știu că mă și alintați... Dar vă asigur că nu plec, rămân și ce am zis că voi face, va fi făcut! Spitalul, în primul rând! Voi veni cu vești bune zilele acestea.

Sectorul 6 este cât de cât pus la punct, acum este timpul să ne ocupăm de tot Bucureștiul!

Dumneavoastră, locuitorii Sectorului 6, veți fi principalii mei aliați în campania care va urma! Știu acest lucru! Pentru că dumneavoastră vorbiți în cunoștință de cauza cu restul cunoștințelor, prietenilor și rudelor din București!”, a scris edilul.

Ciucu a explicat și de ce a luat decizia de a candida la Primăria București.

”Pentru că vreau și eu să trăiesc într-un oraș pus la punct! Mor de ciudă atunci când văd cum se prezintă alte orașe din lumea civilizată! Mor!

Vreau să arate bine, să ne facă să ne simțim bine, să fie ordonat, curat și plăcut! Aerul să fie curat, să nu ne mai îmbolnăvească! Să fie verde! Să miroasă frumos!

Ads

Vreau să nu mai stăm cu zilele sau chiar cu lunile fără apă caldă și fără căldură iarna! Vreau ca programul serviciilor noastre publice să fie predictibil. RATB-ul să ajungă la timp! Să fie bine conectat și stațiile de autobuz și tramvai să mă protejeze de ploaie și de soare!”, se arată în postare.

Ciucu are și slogan.

”Vreau să nu mai văd fațade degradate, dezordine în firme și publicitate!

Vreau ca orașul nostru să se dezvolte în continuare. Dar să se dezvolte legal, urmând cele mai bune politici de urbanism, cu zone mixte, nu cu viitoare ghetouri.

Nu mai vreau ca orașul nostru să continue să ne agreseze, să ne spargă timpanele, să ne dea o stare mentală proastă clădirile degradate sau să ne intoxice cu eșapament sau praful șantierelor neprotejate!

Mă voi apuca imediat să-mi creionez un program. Mie nu mi-l scriu alții, întotdeauna mi-am scris programele singur. Ca să știu eu însumi ce îmi asum! Va fi sintetic pentru că nu am efectiv timp să scriu unul detaliat.

Sloganul meu în acest campanie va fi “BUCUREȘTIUL PUS LA PUNCT”!

Ads

Și mă voi ține de cuvânt!”, a transmis Ciucu.

Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, a anunţat duminică, 26 octombrie, că PNL Bucureşti l-a votat pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, drept candidat al partidului la Primăria Capitalei, dar a precizat că mai sunt încă două etape de parcurs şi a menţionat că în câteva zile aceată procedură va fi închisă.

”Foarte probabil candidatul pe care îl vom susţine este Ciprian Ciucu. Astăzi s-a derulat un prim proces de desemnare. Biroul de la Bucureşti l-a votat candidat, mai sunt două etape şi foarte posibil la finalul acestei săptămâni să avem închisă această procedură”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ads

El a precizat că Ciprian Ciucu este un candidat care poate pune la punct foarte multe lucruri în Bucureşti.

”Dar în general, alegerile de primar, cu cât aspectele care ţin de primărie sunt mai pronunţate, au o componentă care este legată de om. Din experienţa mea, şi caut să fiu un om cât se poate de corect, nu partidul politic este problema, întotdeauna omul este problema şi eu de-aia am evitat să pun etichete unor partide, să critic în masă. Oamenii sunt importanţi, cei care candidează, şi eu cred că domnul Ciprian Ciucu, având în vedere ceea a făcut în calitate de primar la sectorul 6, având în vedere experienţa dânsului din toţi aceşti ani, este un candidat care poate să pună la punct foarte multe lucruri în Bucureşti şi este un om în care eu, personal, am încredere”, a declarat Ilie Bolojan.

Joi, Ilie Bolojan anunţa că sondajele făcute de partid arată că primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este liberalul cel mai bine clasat în preferinţele electoratului.

”Acum aproximativ două luni am făcut un sondaj de opinie, au fost trei colegi testaţi. Cel mai bine clasat a fost domnul Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, care va fi, foarte probabil săptămâna viitoare, desemnat candidatul PNL la Primăria Generală a Capitalei. Dânsul a fost cel mai bine plasat dintre candidaţii noştri”, a anunţat Ilie Bolojan, joi seară, la Antena 3.

Ads

Anunţul preşedintelui PNL Ilie Bolojan s-a bazat pe un sondaj INSCOP, realizat în luna august, care a luat în calcul şase scenarii. În trei dintre acestea au fost testate candidaturile lui Ciucu, Sebastian Burduja şi Stelian Bujduveanu din partea PNL, cu Daniel Băluţă candidat din partea PSD şi cu Anca Alexandrescu candidat din partea AUR, în alte două au fost testaţi Ciucu şi Drulă drept candidaţi comuni PNL-USR, cu aceiaşi contracandidaţi din partea PSD şi AUR şi scenariul în care Ciprian Ciucu este candidatul PNL, dar din partea AUR candidează George Simion.

Ciprian Ciucu s-a plasat pe locul al doilea în aproape toate variantele, după Daniel Băluţă, excepţie făcând candidatura comună PNL-USR, când atât el, cât şi Drulă ar fi pe primul loc. În ceea ce îi priveşte pe ceilalţi doi liberali consideraţi la momentul realizării sondajului potenţiali canidaţi ai PNL, Burduja e pe locul 4 în intenţiile de vot, iar Bujduveanu pe 5.

Ads

Primarul Sectorului 6 declara recent că propriul sondaj al PNL, efectuat în urmă cu o lună şi jumătate, îl arată detaşat ca opţiune pentru Primăria Capitalei, dar nu îşi anunţă intenţia de candidatură până când nu trece prin procedurile interne din partid.

Potrivit unui sondaj Avangarde, potenţialul candidat al PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot, fiind urmat, la diferenţă de două procente, de liberalul Ciprian Ciucu şi de Cătălin Drulă (USR). 68% dintre subiecţi spun că nu sunt mulţumiţi de modul în care arată Municipiul Bucureşti. De asemenea, 63% dintre respondenţi spun că nu sunt mulţumiţi de activitatea Guvernului Bolojan.

Ads