Candidează sau nu Băluță la Primăria Capitalei? Valul anti-PSD nu-l sperie. Când va anunța decizia

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat duminică seara, 26 octombrie, că PSD va anunța în curând candidatura la Primăria Capitalei și a punctat realizările sale ca argumente pentru alegerea sa. Întrebat despre posibila influență a valului antipesedist, Băluță a precizat că decizia privind candidatura va fi luată formal în cadrul Biroului Permanent al PSD, probabil marți sau miercuri.

Întrebat despre sondajul Avangarde care îl plasează pe primul loc, cu 25% din intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu (23%), Cătălin Drulă (18%) și Anca Alexandrescu (16%), Daniel Băluță a arătat că diferența de 2% față de Ciucu nu este motiv de îngrijorare. „Este o oportunitate pentru bucureșteni să voteze rezultate și mai puțin politic. Pe mine mă recomandă rezultatele pe care le-am obținut împreună cu comunitatea sectorului 4, împreună cu echipa mea. Fie că discutăm despre spitale, fie că discutăm despre metrou, despre școli, despre planșeul unirii, despre o sumă de obiective care au reușit să crească nivelul de trai în sectorul 4 într-un mod substanțial și să schimbe complet fața sectorului. Și spun lucrul acesta pentru că sectorul 4 a reușit în acești 10 ani de când suntem împreună să aducă inclusiv pentru România, nu doar pentru comunitatea noastră, mai mult de 5 miliarde de euro gestionând proiecte extrem de importante de infrastructură. Nu se pune problema să ne temem de o competiție”, a subliniat acesta la Digi24.

Daniel Băluță a menționat că diferența sa față de contracandidați, precum Ciprian Ciucu, constă în rezultate concrete și performanță administrativă, invitând bucureștenii să viziteze sectorul 4 pentru a vedea proiectele realizate. „Cu cât sunt mai mulți candidați de calitate, cu atât este mai bine pentru bucureșteni. Important este să ne prezentăm realizările și viziunea pentru viitorul Bucureștiului”, a afirmat primarul.

Întrebat de ce acum s-a răzgândit, deși inițial a anunțat că nu candidează, Daniel Băluță a răspuns: „În primul rând, un număr foarte mare de oameni mi-au solicitat acest lucru și am fost pus în situația de a reevalua decizia pe care o luasem inițial, aceea de a candida în anul 2028. Și probabil că asta se datorează profesiei pe care o am. Un medic de fiecare dată se raportează la starea de fapt. Având în vedere statusul pe care îl are orașul în acest moment, având în vedere nevoile lui, consider că pot fi de ajutor comunității bucureștenilor, astfel încât împreună să putem să, în primul rând, să depanăm acest oraș, pentru că ăsta este obiectivul numărul unu pe care îl avem. Sunt extrem de multe lucruri care nu funcționează și să-l dezvoltăm. Și nu vorbesc că aici în lozinci, în spate stau realizările pe care le am.

Să-l transformăm în ceea ce ne dorim cu toții. Un loc prietenos, un loc în care există cât mai puțină poluare, un loc în care există extrem de multe locuri de muncă bine plătite, un loc în care ne simțim ca acasă”.

