Cătălin Drulă avertizează că USR nu va susține la Primăria Capitalei un candidat PNL, posibil Ciprian Ciucu: ”Nu, nicicum"

Joi, 16 Octombrie 2025, ora 22:47
Cătălin Drulă avertizează că USR nu va susține la Primăria Capitalei un candidat PNL, posibil Ciprian Ciucu: "Nu, nicicum"
Cătălin Drulă - FOTO Facebook/Cătălin Drulă

Deputatul Cătălin Drulă, fost președinte al USR, spune că nu s-ar retrage în favoarea lui Ciprian Ciucu (PNL) în competiţia pentru Primăria Capitalei, el arătând că USR crede în acest proiect care poate fi unul de succes pentru Bucureşti.

Deputatul USR Cătălin Drulă a fost întrebat, la Europa FM, dacă ar putea să se retragă în favoarea liberalului Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, din competiția pentru Primăria Capitalei.

”Nu, nicicum. Noi credem în proiectul ăsta, credem că proiectul USR şi al meu este unul de succes pentru, poate fi unul de succes pentru Bucureşti şi mergem cu încredere”, a spus Drulă.

Practic, această declarație a lui Drulă sugerează că USR nu va accepta niciun candidat din alt partid al coaliției (nici din PNL, nici din PSD), ci doar va urmări "proiectul USR".

Despre plângerea penală făcută de deputatul USR Emanuel Ungureanu împotriva celor vinovați de neorganizarea alegerilor în Capitală, Drulă a spus că el nu ar fi făcut acest lucru.

”Eu n-aş făcut asta, în locul lui. Nu s-a consultat cu nimeni din USR, dar până la urmă e o problemă de respectare a legii şi a nu face alegerile, la un moment dat, poate să devină o problemă pentru că ar trebui să existe o responsabilitate. Până la urmă şi ideea lui înţeleg era să se vadă unde-s blocate”, a spus Drulă.

Informațiile apărute în spațiul public erau că plângerea lui Ungureanu, făcută acum trei zile, este împotriva premierului Ilie Bolojan. Ungureanu a precizat însă ulterior că el nu a făcut o plângere contra lui Bolojan, ci o plângere penală "in rem" (împotriva faptei, nu a unui autor).

Bucureștiul, aproape să aibă alegeri pentru Primărie? Cătălin Drulă, ironic la adresa lui Grindeanu: "Grinch-eanu răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege"
Bucureștiul, aproape să aibă alegeri pentru Primărie? Cătălin Drulă, ironic la adresa lui Grindeanu: "Grinch-eanu răpeşte dreptul cetăţenilor de a alege"
Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat joi, 16 octombrie, că suntem aproape să avem alegeri la Primăria Capitalei, el apreciind că se pot organiza în acest an şi consideră că Ilie...
Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"
Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"
Coaliția de la guvernare nu a stabilit încă o dată a alegerilor pentru Primăria Capitalei, însă deja numărul pretendenților la această funcție crește. Edilul interimar, Stelian...
