Cătălin Drulă, sigur pe susținerea lui Nicușor Dan la Capitală: „Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar"

Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 14:03
Fostul lider USR Cătălin Drulă FOTO Hepta

Deputatul USR Cătălin Drulă a declarat miercuri, 22 octombrie, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan în mod concret şi crede că acesta îşi doreşte ca el să fie primarul Capitalei.

”Eu am făcut acest lucru clar, că îmi doresc această candidatură, că avem un proiect, avem o echipă, o comunitate care s-a format în jurul acestei candidaturi”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă despre o candidatură la Primăria Capitalei.

Întrebat ce susţinere are din partea preşedintelui Nicuşor Dan, Drulă a arătat că el se bazează pe sprijinul bucureştenilor şi al echipei sale.

”Cât priveşte relaţia mea cu Nicuşor Dan, e publică, e clară. Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”, a spus Cătălin Drulă, amintind de declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan, în care spunea că poate ajuta mai mult Bucureştiul din poziţia de preşedinte.

”Acel ajutor vine acum cu o echipă în care mă regăsesc şi eu, în care ne asigurăm că aceste blocaje politice, care nu sunt la adresa unui primar sau al altuia, sunt la adresa bucureştenilor, nu se mai întâmplă. Acest oraş se sufocă fără a construi sistemele mari de care are nevoie, sistemele de transport integrate, investiţiile în ţevile de termoficare, investiţiile în reabilitarea unor zone mari, urbane, cu pietonalizare, cu parcuri, cu spaţii de calitate pentru cetăţeni. Atât timp cât la Primăria Capitalei sunt bani doar să dai o vopsea galbenă într-o singură intersecţie şi să faci un TikTok cu un capac de canal autonivelant, când ai nevoie de 10.000 de capace de canal autonivelante, ne furăm căciula singuri”, a mai spus el.

Drulă crede că discuțiile pe față despre tacticile de vot fac rău democrației.

”Eu cred în mod sincer şi profund că este o discuţie care face rău democraţiei, această tacticizare excesivă a votului, se vorbeşte în faţa oamenilor, hai să punem unul comun, dar hai separat, dar hai să nu punem alegerile pe 7 decembrie, ci când sunt plecaţi bucureştenii, pe 1. Toată ideea că alegerile se pot aranja din culise este una falsă, una nocivă pentru democraţie, asta s-a întâmplat şi anul trecut şi mă lupt cu toată forţa să transmit oamenilor mesajul că de fapt această cursă, această campanie trebuie să fie o competiţie corectă, o competiţie cinstită”, a menţionat deputatul USR.

