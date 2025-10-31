Ciprian Ciucu avertizează că va fi ținta ”securiștilor care acum au îmbrăcat haina antisistemului”: ”Mizeria e mare, interesele sunt uriașe”

Ciprian Ciucu, candidatul Partidului Național Liberal pentru Primăria Capitalei, a declarat vineri, 31 octombrie, într-o postare pe Facebook, că se aşteaptă la atacuri „mizerabile” şi la „mulți bani negri” cheltuiți împotriva sa în campanie, afirmând că acestea sunt „fabricate … în laboratoarele a ceea ce ei se autonumesc ‘televiziune’”.

„Sunt pregătit să fac cu față atacurilor mizerabile care vor veni, de acum, în valuri! Acestea sunt deja fabricate, de către manipulatori profesioniști, în laboratoarele a ceea ce ei se autonumesc "televiziune". Vor fi mulți bani aruncați împotriva mea! Bani negri. Din toate părțile, sume fabuloase! Bani la care nici nu pot visa. Se vor ancora în ceva din CV-ul meu, perfect onorabil, vor scoate din context și vor minți ore și ore în șir, așa cum doar ei știu să facă”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Candidatul a precizat că atacurile se vor concentra pe aspecte din CV-ul său, de care el spune că sunt „perfect onorabile”, și că informațiile vor fi scoase din context și prezentate în mod distorsionat.

„Mizeria e mare, interesele sunt uriașe. De viitorul Bucureștiului depind multe. Mi-am avertizat familia că aceste lucruri se vor întâmpla. Le mulțumesc pentru înțelegere! VOI FI PRIMA ȚINTĂ pentru că au văzut deja cu toții că sunt prima dumneavoastră opțiune pentru București, și vă mulțumesc pentru acest lucru! Primii care au început pe mizeria aia de TikTok (unde eu stau mai slab), dar și la rușinea lor de "televiziune" sunt populiștii în haine de "suveraniști". Nu credeți nimic. Eu sunt un tip, determinat, asta este drept, dintr-un bloc din Drumul Taberei. Ei sunt securiștii cu resurse multe, privilegiații cu averi adunate de la Dragnea, de la Năstase, de la Ponta și care acum au îmbrăcat haina "antisistemului". Ironic, da! Parșiv, absolut! Sper ca instituțiile statului, CNA-ul cu precădere, să își facă treaba. Am nevoie de dumneavoastră, rămâneți cu mine!”, a scris Ciucu pe Facebook.

Ciprian Ciucu este primar al Sectorului 6 și a fost desemnat oficial candidat al PNL pentru Primăria Generală a Capitalei, în vederea alegerilor care vor avea loc pe 7 decembrie 2025.

