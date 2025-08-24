Ciprian Ciucu, posibil candidat la Primăria Capitalei: "Toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute"

Ciprian Ciucu ar fi candidatul PNL cu șansele cele mai mari la alegerile pentru Primăria Capitalei - FOTO Facebook /Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu (PNL), primarul Sectorului 6 și posibil candidat al PNL la funcția de primar general al Capitalei, contestă rezultatele sondajelor de opinie care îl plasează pe locul al treilea în preferințele de vot ale bucureștenilor.

Ciucu este de părere că rezultatele acestor sondaje ar fi "contrafăcute" și că politicienii au decis să le publice deși știau că nu reflectă realitatea.

"A început bătălia sondajelor. Mi-a displăcut profund cum toți politicienii, și am zis toți, au scos sondaje contrafăcute sau au publicat ce le-a convenit. Unii cu mai mult bun simț, confirmate de realitate (ex. ND), alții cu mult tupeu. Pentru că hârtia sau documentele *.pdf suportă orice", susține Ciprian Ciucu într-un mesaj postat pe Facebook duminică, 24 august 2025.

Mesajul lui Ciucu apare după ce, în aceeași zi, un sondaj CURS îl indică pe Daniel Băluță (PSD) pe primul loc în preferințele de vot ale bucureștenilor. Pe locul al doilea este plasat Cătălin Drulă (USR), iar pe locul al treilea s-ar afla, la egalitate, Cristian Popescu Piedone și Ciprian Ciucu.

Alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei (funcție devenită vacantă după ce Nicușor Dan a devenit președinte al României) ar putea fi organizate în luna noiembrie 2025.

