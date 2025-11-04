Cum vede CTP candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „Preoteasa lui Dumnezeilă”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat marți, 4 noiembrie, la Europa FM, anunțul partidului AUR cu privire la susținerea candidaturii prezentatoarei Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria București. „N-avea om, pe cine să pună?”, a spus CTP.

Gazetarul a subliniat că Anca Alexandrescu va miza pe un discurs politic, nu administrativ.

„Depinde ce vor alege să susțină candidații în cauză. Avem un candidat care nu poate să meargă decât pe vot politic. Această doamnă preoteasă. Preoteasa lui Dumnezeilă. Ea nu poate să meargă decât pe vot politic, altceva nu are în poșetă. Nimic. Absolut nimic. Habar n-are de primărie, administrație, nicio legătură n-a avut în viața ei”, a răspuns CTP întrebat dacă va fi un vot politic sau administrativ.

Gazetarul a caracterizat-o și în alte cuvinte pe prezentatoarea de la Realitatea Plus: „O să avem fatalmente un discurs politic la cucoana asta”, a spus CTP.

AUR și-a anunțat luni, 3 noiembrie, susținerea pentru candidatura Ancăi Alexandrescu, după mai multe luni de speculații pe marginea acestui subiect.

În paralel, Călin Georgescu a anunțat că nu va susține niciunul dintre candidați și că aceste alegeri sunt „ilegitime”.

