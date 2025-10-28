Dan Cristian Popescu vrea să aducă toate şcolile din Bucureşti la acelaşi standard de calitate. Ce mai promite candidatul independent la Primăria Capitalei

Autor: Maria Popa
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 10:30
141 citiri
Dan Cristian Popescu vrea să aducă toate şcolile din Bucureşti la acelaşi standard de calitate. Ce mai promite candidatul independent la Primăria Capitalei
Consilierul general PSD Dan Cristian Popescu Foto: Facebook/Dan Cristian Popescu

Consilierul general PSD Dan Cristian Popescu, care şi-a anunţat intenţia de a candida independent la Primăria Capitalei, spune că toate şcolile din Bucureşti trebuie aduse, într-un timp scurt, la acelaşi standard de calitate, pentru ca fiecare copil să beneficieze de condiţii egale.

Dan Cristian Popescu mai spune că fiecare școală va avea o uniformă proprie, iar testele antidrog periodice vor deveni o realitate în toate liceele din Capitală.

„Cred cu tărie că Educaţia este cea mai importantă investiţie în viitorul nostru! Toate şcolile din Bucureşti trebuie aduse, într-un timp scurt, la acelaşi standard de calitate, pentru ca fiecare copil să beneficieze de condiţii egale.

Fiecare unitate de învăţământ va avea o uniformă proprie, stabilită în limitele unui cadru comun la nivelul oraşului, pentru a încuraja spiritul de apartenenţă şi respectul reciproc.

Iar pentru a ne proteja tinerii, testele antidrog periodice vor deveni o realitate în toate liceele din Capitală - pe modelul competiţiilor sportive şi sub supervizarea specialiştilor”, a scris el, într-o postare pe Facebook.

Alegerile pentru funcţia de primar general al Capitalei vor fi organizate pe 7 decembrie.

