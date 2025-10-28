Daniel Băluţă, votat de PSD candidatul partidului la alegerile pentru primăria Capitalei

Daniel Băluță FOTO: Captura Facebook / Daniel Baluta

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a primit marţi, 28 octombrie, votul Consiliului Politic Naţional al PSD pentru a fi candidatul partidului la Primăria Capitalei.

Potrivit unor surse social-democrate, Daniel Băluţă a fost validat cu unanimitate de voturi de CPN pentru această candidatură.

Organizaţia PSD Bucureşti l-a propus luni pe Daniel Băluţă drept candidatul partidului pentru Primăria Capitalei, iar candidatura trebuia să fie validată de Consiliul Politic Naţional, a informat preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

"Am avut o şedinţă împreună cu colegii din conducerea organizaţiei Bucureşti, preşedinţii de sectoare, primarii de sectoare. Urmare a acestei şedinţe şi urmare a deciziei pe care o ştiţi deja anunţată de doamna Gabi Firea în urmă cu două zile, mâine, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, vom înainta propunerea pe care organizaţia de Bucureşti a făcut-o azi - şi anume ca Daniel Băluţă să fie candidatul PSD pentru Primăria Municipiului Bucureşti", declara Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

Băluţă va prelua, de asemenea, funcţia de preşedinte al PSD Bucureşti în locul Gabrielei Firea.

