Ce candidați se prefigurează pentru Capitală, după ce Bolojan a anunțat data alegerilor. „Useristul Drulă va concura cu Firea și penelistul sprijinit de organizația controlată de Thuma”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că ar trebui organizate alegeri pentru Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie.

În plus, a exclus ca partidele din coaliție să aibă un candidat comun.

Politologul Cristian Preda este de părere că a doua variantă ar fi mai bună, pentru că la final de noiembrie va fi minivacanță. Preda spune că se prefigurează și candidații partidelor din coaliție.

„Premierul a anunțat că se vor face alegeri pentru Primăria Capitalei pe 30 noiembrie sau 7 decembrie.

Cred că ar fi înțelept să fie aleasă cea de-a doua dată, căci pe 30 noiembrie mulți bucureșteni vor pleca la munte.

Tot de la Bolojan a venit și vestea că PSD, PNL și USR vor avea candidați separați. Îndrăznesc să anticipez că useristul Drulă va concura cu Gabi Firea și Bujduveanu, penelistul sprijinit de organizația controlată de Thuma, împotriva lui Ciucu, care e apropiat de Bolojan”, a transmis Cristian Preda.

Ads

Premierul Ilie Bolojan a anunţat vineri că va susţine săptămâna viitoare organizarea alegerilor la Capitală, în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie. Despre condiţia PSD, ca fiecare partid să aibă candidat propriu al fiecărui partid din coaliţie, el a spus că nu vede niciun fel de problemă să respecte acest lucru.

”Personal, cred că alegerile trebuie organizate în spiritul legii, pentru că chiar în litera ei n-am respectat, dar spiritul legii este faceţi-le cât mai repede, deci cred că trebuie făcute cât mai repede, pentru a fi în spiritul legii şi în interesul bucureştenilor, pentru că una este să ai un primar stabil care are legitimitatea votului şi alta este să ai un interimar, indiferent cât de bine intenţionar este domnul Bujduveanu. Deci, personal cred că putem organiza alegerile la Bucureşti cât mai repede, în final de noiembrie, început de decembrie”, a spus premierul.

”Voi susţine săptămâna viitoare organizarea acestor alegeri, sau în ultima duminică din noiembrie sau în prima duminică din decembrie”, a spus Bolojan.

El a precizat că PSD a ridicat în coaliţie condiţia ca fiecare partid să aibă candidat propriu.

”Chiar dacă aceste lucruri nu au fost discutate în protocolul iniţial, nu văd niciun fel de problemă să respectăm acest lucru, important este să avem alegeri în Bucureşti”, a arătat premierul.

Ads