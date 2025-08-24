Dilema lui Bolojan: Îl va susține PNL pe Cătălin Drulă, protejatul lui Nicușor Dan, sau va merge mai departe cu Ciprian Ciucu la Capitală

Pentru PNL, desemnarea unui candidat propriu pentru alegerile parțiale de la Primăria Capitalei este o dilemă cu ramificații politice importante, având în vedere colaborarea pe care Ilie Bolojan o are cu USR în coaliție. Liderul liberalilor și șeful Executivului a afirmat recent că partidul l-a sondat pe Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, pentru Primăria Capitalei și că este foarte bine plasat conform datelor.

În același timp, USR pare să se fi decis în privința candidatului, acesta urmând să fie Cătălin Drulă. Fostul președinte al USR a ținut să reamintească într-o declarație recentă că are susținerea lui Nicușor Dan, acest lucru fiind considerat un impuls major în cursa pentru București. De altfel, un sondaj recent realizat de INSOMAR îl plasa pe Drulă pe primul loc în topul intenției de vot pentru Primăria Capitalei.

De partea cealaltă, Ciprian Ciucu a declarat că nu se grăbește să ia o decizie cu privire la candidatură și că ar trebui să aibă loc o discuție pe date sociologice împreună cu cei de la USR, pentru a decide formula în care se va candida.

Pentru PNL și USR o candidatură comună ar consolida parteneriatul pe care cele două partide l-au realizat de la venirea lui Ilie Bolojan la șefia partidului și ar oferi șanse solide candidatului comun, însă USR s-ar putea dovedi greu de înduplecat să renunțe la candidatură în favoarea lui Ciprian Ciucu.

În condițiile în care se vorbește despre o posibilă fuziune între USR și PNL spre finalul mandatului de premier al lui Ilie Bolojan, o campanie electorală care presupune atacuri la persoană și dezvăluiri compromițătoare poate eroda relația dintre cele două partide și să reducă șansele unei colaborări strânse pe viitor.

În plus, pentru liberali ar fi prima dată după foarte mult timp când ar avea un candidat cu șanse reale să ia Primăria Capitalei, date fiind eșecurile răsunătoare din trecut. Ultima dată când PNL a dat primarul Capitalei a fost în 1992, când Crin Halaicu a câștigat alegerile.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță este de părere că niciunul dintre cele două partide nu ar fi avantajat de varianta candidaturilor separate, dat fiind faptul că electoratele celor două se intersectează, iar alegerile pentru Primăria București se desfășoară într-un singur tur.

„N-ar fi avantajos pentru niciunul dintre partide să meargă separat, să fie cu candidat propriu, și-ar mânca electoratul unu de la celălalt și ar favoriza un alt candidat care ar veni, să zicem, din partea polului naționalist-suveranist. Sigur că au doi candidați valabili, adică și domnul Cătălin Drulă și primarul Ciucu au șanse, sunt candidați valabili. Nu mai sunt candidații cum a avut PNL-ul în trecut, cu câteva procente, care n-aveau nicio șansă să intre în finală. Deci acum amândoi au șanse, s-ar canibaliza dacă ar merge fiecare pe cont propriu, și s-ar diminua șansele”, este de părere analistul politic.

Acesta este de părere că cea mai bună soluție ar fi ca ambele partide de centru-dreapta să meargă cu un candidat comun, oricare dintre cei doi propuși.

„Vedem, domnul Drulă a fost într-un fel și propus de președintele Nicușor Dan. Ciucu are o imagine bună la București și este de multă vreme un candidat cu șanse, dar nu a prins poziția de candidat din motive care țin de politicile interne ale PNL-ului, care nu au fost cele mai bune în alegerea candidaților, așa încât cred că mai e timp de discuții.

Jurnalistul este de părere că și în cazul în care sondajele nu ar fi în favoarea sa, Cătălin Drulă și USR nu ar fi dispuși să renunțe la candidatură, fiind cunoscută încăpățânarea USR.

„Acum este o bătălie a orgoliilor. Pentru că poziția de primar al Capitalei a căpătat în România o importanță care chiar o depășește cu mult pe aceea de a fi șeful primăriei celui mai mare oraș din România. Capătă o greutate politică și de aceea este atât de important și din punct de vedere politic, nu numai ținând cont de celelalte aspecte legate de București. Deci este de importanță națională, chiar dacă ar trebui să fie de importanță locală pentru două milioane de cetățeni. Însă, da, din aceste motive sigur că va fi greu să se ajungă la o soluție și probabil că nu se va ajunge la o soluție de colaborare între cele două partide”, subliniază Ion M. Ioniță.

Analistul consideră că în decizia PNL și USR privind candidaturile ar trebui să cântărească și faptul că la Capitală Consiliul General rămâne același.

„Pentru că raporturile de putere rămân aceleași, de fapt. Și un primar fără Consiliul General nu poate să facă mare lucru. Deci ar putea negocia în cazul celor două partide și susținerea viitorului primar, astfel încât să ajungă la o formulă politică în care să nu mai fie o competiție între ele ci să poată fiecare să-și asigure un avantaj pentru viitoarea primărie a Bucureștiului și din punct de vedere politic. Adică se poate împacheta chestia asta nu într-o confruntare care pe care, ci într-o colaborare”, spune acesta.

Chiar dacă ambii candidați ar sta bine în sondaje, dat fiind faptul că este un singur tur de scrutin, diferența pentru victorie se poate face la doar câteva sute sau chiar o mie de voturi.

„Fiecare va încerca să meargă cu candidatul propriu, mai ales că simte că au șanse. Dacă ar simți că nu au șanse, nu, dar simțind fiecare că au șanse și că au candidați care se pot impune, atunci vor ține de propriul candidat. USR-ul stă foarte bine în București, nu știu acum ultimele sondaje, dar în ultimii ani USR-ul a fost campion la București. Iar Ciucu e un primar cunoscut în sectorul șase, așa că și el poate emite pretenții”, consideră jurnalistul.

Ciucu, plasat bine în sondajele PNL. Drulă spune că el este „alesul”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat, la Antena 1, că partidul a făcut un sondaj în București privind candidatul cel mai potrivit la Primăria Generală din partea liberalilor, cel mai bine plasat fiind Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6.

„Am constatat că domnul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, are o cotă de încredere bună în București, este într-un top al încrederii între cei care au fost testați. Având în vedere și experiența dânsului personală și rezultatele pe care le obține la Primăria Sectorului 6, considerăm că este unul dintre candidații redutabili și, sigur, nominalizarea dânsului în calitate de candidat la funcția de primar s-ar putea face după stabilirea datei alegerilor, altfel nu se justifică această chestiune. Dar este una din soluțiile bune pentru București pe care le văd fezabile”, a spus Ilie Bolojan.

La rândul său, Ciucu a spus că trebuie discutate datele din sondaje cu cei de la USR, adăugând că nu se va grăbi să anunțe o candidatură proprie.

„Trebuie să avem această discuție pe date cu partenerii din USR. PNL are un electorat mult mai compatibil cu USR. Pe de altă parte, pe mine m-au votat și simpatizanți ai PSD, cărora le mulțumesc..”, a spus Ciucu.

„Nu mă grăbesc să anunț o candidatură, vreau să fiu mai cumpătat decât au fost alții”, a mai spus edilul Sectorului 6.

De partea cealaltă, fostul președinte al USR, Cătălin Drulă, spune că el ar urma să fie continuatorul proiectelor lui Nicușor Dan la Capitală și speră ca PNL să susțină o candidatură comună a partidelor de dreapta, însă consideră că situația la liberali este „neclară”.

„Îmi doresc să candidez, nu am avut încă deciziile forurilor interne, o să avem aceste proceduri”, a afirmat Cătălin Drulă, joi seară, la Euronews România.

