Daniel Băluță intervine în disputa legată de data alegerilor pentru Primăria Capitalei: ”Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi”

Primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluţă, afirmă, referitor la alegerile pentru Primăria Generală, că data acestora și candidatul sau candidații trebuie să fie „fixate” după ce partidele convin asupra unui plan care să rezolve concret problemele Bucureștiului. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi”, mai spune Băluţă, adăugând că se pronunță inclusiv pentru un candidat comun.

„Viziunea mea este următoarea și o propun și partenerilor, unii dintre ei foarte nerăbdători să se pună pe funcții. Să finalizăm mai întâi un program cu obiective clare pe trafic, termoficare, curățenie, locuințe, siguranță cu termene, bugete și responsabilități. Când planul este gata și asumat de toți, numele devine o consecință firească, nu premisa discuției”, da declarat social-democratul.

El spune că bucureștenii „nu au nevoie de încă o ceartă pe nume sau între partide” și că data alegerilor și candidatul sau candidații să fie fixate după ce partidele cad de acord asupra unui plan care rezolvă concret problemele din București.

„Și da, mă pronunț inclusiv pentru un candidat comun. Nu pot decide eu, ci doar împreună cu colegii mei de la PSD, dar eu sunt pentru o variantă în care să aducem mai întâi un plan și nu un candidat. Dacă celelalte partide nu vor accepta viziunea PSD, înseamnă că se pot descurca și fără noi. Experiența politică îmi recomandă să nu mai cred decât în lucruri negociate, scrise și semnate. Atunci când doi se coalizează împotriva unui al treilea, să nu te surprindă apoi că PSD va face un pas înapoi și va merge mai departe cu propria viziune pentru cea mai importantă administrație locală a țării”, a mai spus Daniel Băluţă, adăugând că va respecta decizia partidului și, dacă va fi cazul, și decizia coaliției pe tema organizării alegerilor în Capitală.

Ads

Ideea unui plan pentru București înaintea stabilirii datei alegerilor pentru Primăria Capitalei a fost avansată cu o zi în urmă de către președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, care a afirmat că ar vrea să vadă că actuala coaliție este capabilă să prezinte un asemenea plan. El a explicat că, dacă discuția este numai în jurul datei alegerilor, atunci abordarea s-ar putea să nu fie foarte fericită din perspectiva bucureșteanului. Grindeanu considera că ar trebui să existe o consultare informală în privința candidatului la Primăria Capitalei și cu președintele Nicușor Dan.

Luni, Grindeanu declara, despre un candidat comun PNL-USR la Capitală, că ar însemna că PSD este într-o formă de izolare în această coaliție. Liderul PSD a mai spus că sunt șanse mari să se rupă coaliția, în acest scenariu.

Ads

Primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, al cărui nume a fost vehiculat pentru Primăria Capitalei, i-a răspuns lui Sorin Grindeanu afirmând că la baza coaliției stă un acord de guvernare, care nu este un acord electoral.

Potrivit unui sondaj CURS, Daniel Băluță este candidatul cel mai bine plasat în intențiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de Cătălin Drulă (USR) la diferență de 2 procente, pe locul al treilea, la egalitate, aflându-se Ciprian Ciucu și Cristian Popescu Piedone.

Și sondajul INSCOP Research îl plasează pe primul loc tot pe social-democratul Daniel Băluță, însă urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, și cu Cătălin Drulă (USR) pe locul 4.

Ads