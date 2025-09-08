Drulă îl provoacă pe Grindeanu: „Hai la o plimbare prin București să afli ce vor oamenii: alegeri cât mai repede”

Autor: Monica Vasilescu
Luni, 08 Septembrie 2025, ora 16:37
207 citiri
Drulă îl provoacă pe Grindeanu: „Hai la o plimbare prin București să afli ce vor oamenii: alegeri cât mai repede”
Deputatul USR Cătălin Drulă FOTO Facebook/Cătălin Drulă

Cătălin Drulă, președintele USR și pretendent la Primăria Capitalei, îl invită pe Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, să iasă pe străzile orașului pentru a discuta direct cu bucureștenii despre necesitatea organizării alegerilor locale.

„Îl invit pe domnul Grindeanu la o plimbare prin București. Să afle și el părerea bucureștenilor despre alegeri. Eu am vorbit cu zeci de oameni pe stradă, în parcuri, chiar și aici, pe Facebook. Mie îmi spun bucureștenii un lucru: vor alegeri cât mai repede. Vor să își aleagă primarul. Pentru că așa e normal într-o democrație”, a transmis Drulă într-un mesaj public.

Liderul USR a insistat că scrutinul nu este o revendicare partinică, ci un drept fundamental al locuitorilor Capitalei: „Domnule Grindeanu, alegerile nu sunt un moft al meu, al USR sau al oricărui partid. Alegerile sunt dreptul bucureștenilor. Dreptul lor democratic, pe care nimeni nu are voie să-l calce în picioare”.

Posibilul candidat al USR a subliniat că Bucureștiul are nevoie de un primar ales legitim, care să aducă ordine în trafic, administrație și să continue dezvoltarea orașului.

„Bucureștiul are nevoie de un primar ales de oameni care să facă ordine în trafic și în administrație, să ducă orașul mai departe. Acceptați provocarea? Vă scot în București pentru a afla părerea oamenilor?”, a conchis Drulă.

Declarațiile vin pe fondul disputelor dintre PSD, PNL și USR privind calendarul alegerilor pentru Primăria Capitalei, în condițiile în care termenul legal de organizare a scrutinului a fost depășit.

