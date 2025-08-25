"Ar fi haios să candideze Gabriela Firea la Primăria Capitalei". Ciprian Ciucu nu crede în "fenta" PSD. "Încearcă să protejeze candidatul real"

Întrebat despre o eventuală intrare în cursă a Gabrielei Firea în bătălia pentru Primăria Capitalei, primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că ”ar fi haios”, el considerând că PSD ar putea încerca să arunce pe piață tot felul de nume pentru protejarea candidatului ”real”.

Întrebat, luni seară, 25 august, la B1 Tv, despre varianta vehiculată în interiorul PSD că Gabriela Firea ar urma să fie testată în sondajele interne ale partidului şi că ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că ”ar fi haios”, dar că ”ar fi interesant să candideze împotriva doamnei Firea”.

”Sunt puțini primari care au fost în mandat și și-au revenit. Mă refer la municipii și la orașe mari. Un singur exemplu îmi vine în minte, domnul Scripcaru de la Brașov. A revenit pe munca domniei sale, dar susținut şi de o coaliție. Doamna Firea e acum în Parlamentul European. Pentru mine ar fi haios (să candideze – n.r.). Ar fi interesant să candidez împotriva doamnei Firea”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Totodată, liberalul Ciucu consideră că este posibil ca PSD să încerce să protejeze candidatul ”real” al partidului la alegerile de la București şi că din acest motiv social-democrații aruncă pe piață diverse nume.

”Nu m-aș duce după fenta cu candidatura doamnei Firea. Posibil ca PSD să încerce protejarea candidatului real”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă se așteaptă ca PSD să desemneze candidat un om din partid sau din afară, Ciprian Ciucu a răspuns: ”Cel mai probabil din echipa domnului Grindeanu”.

Primarul de la sectorul 6 a mai spus că dacă ar candida el cu susținere de la USR ar câștiga fără probleme.

”Dacă am candida cu toții, și aş candida și eu, mai degrabă eu sau domnul Băluță ar câștiga Primăria Capitalei. Dacă aş candida eu și m-ar susține USR, aş câștiga en fanfare, vă spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susținut de PNL, ar putea câștiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăși ar câștiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluță”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a afirmat că va conta foarte mult cât de raționale vor fi partidele în aceste alegeri.

Întrebat despre pericolul ca la București să câștige un candidat extremist, Ciprian Ciucu a afirmat că în Capitală nu vede posibil un astfel de scenariu.

”La București nu ar fi neapărat pericolul extremist, dar la nivel național ar da, simbolic, foarte multă putere extremiștilor. Aici pericolul este de incompetență, pentru că nu au candidați competenți ca să conducă acest oraș, greu şi complex”, a adăugat Ciprian Ciucu.

