"Ar fi haios să candideze Gabriela Firea la Primăria Capitalei". Ciprian Ciucu nu crede în "fenta" PSD. "Încearcă să protejeze candidatul real"

Autor: Adrian Zia
Luni, 25 August 2025, ora 23:00
184 citiri
"Ar fi haios să candideze Gabriela Firea la Primăria Capitalei". Ciprian Ciucu nu crede în "fenta" PSD. "Încearcă să protejeze candidatul real"
Gabriela Firea Foto: Facebook/Gabriela Firea

Întrebat despre o eventuală intrare în cursă a Gabrielei Firea în bătălia pentru Primăria Capitalei, primarul PNL al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, a declarat că ”ar fi haios”, el considerând că PSD ar putea încerca să arunce pe piață tot felul de nume pentru protejarea candidatului ”real”.

Întrebat, luni seară, 25 august, la B1 Tv, despre varianta vehiculată în interiorul PSD că Gabriela Firea ar urma să fie testată în sondajele interne ale partidului şi că ar putea fi candidatul PSD la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu a spus că ”ar fi haios”, dar că ”ar fi interesant să candideze împotriva doamnei Firea”.

”Sunt puțini primari care au fost în mandat și și-au revenit. Mă refer la municipii și la orașe mari. Un singur exemplu îmi vine în minte, domnul Scripcaru de la Brașov. A revenit pe munca domniei sale, dar susținut şi de o coaliție. Doamna Firea e acum în Parlamentul European. Pentru mine ar fi haios (să candideze – n.r.). Ar fi interesant să candidez împotriva doamnei Firea”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Totodată, liberalul Ciucu consideră că este posibil ca PSD să încerce să protejeze candidatul ”real” al partidului la alegerile de la București şi că din acest motiv social-democrații aruncă pe piață diverse nume.

”Nu m-aș duce după fenta cu candidatura doamnei Firea. Posibil ca PSD să încerce protejarea candidatului real”, a declarat Ciucu.

Întrebat dacă se așteaptă ca PSD să desemneze candidat un om din partid sau din afară, Ciprian Ciucu a răspuns: ”Cel mai probabil din echipa domnului Grindeanu”.

Primarul de la sectorul 6 a mai spus că dacă ar candida el cu susținere de la USR ar câștiga fără probleme.

”Dacă am candida cu toții, și aş candida și eu, mai degrabă eu sau domnul Băluță ar câștiga Primăria Capitalei. Dacă aş candida eu și m-ar susține USR, aş câștiga en fanfare, vă spun datele din ultimul sondaj, iar dacă ar candida domnul Drulă susținut de PNL, ar putea câștiga la limită, dar riscant. Dacă ar fi un candidat PNL-PSD, iarăși ar câștiga en fanfare, oricare ar fi acela, eu sau domnul Băluță”, a explicat Ciprian Ciucu.

El a afirmat că va conta foarte mult cât de raționale vor fi partidele în aceste alegeri.

Întrebat despre pericolul ca la București să câștige un candidat extremist, Ciprian Ciucu a afirmat că în Capitală nu vede posibil un astfel de scenariu.

”La București nu ar fi neapărat pericolul extremist, dar la nivel național ar da, simbolic, foarte multă putere extremiștilor. Aici pericolul este de incompetență, pentru că nu au candidați competenți ca să conducă acest oraș, greu şi complex”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Dilema lui Bolojan: Îl va susține PNL pe Cătălin Drulă, protejatul lui Nicușor Dan, sau va merge mai departe cu Ciprian Ciucu la Capitală
Dilema lui Bolojan: Îl va susține PNL pe Cătălin Drulă, protejatul lui Nicușor Dan, sau va merge mai departe cu Ciprian Ciucu la Capitală
Pentru PNL, desemnarea unui candidat propriu pentru alegerile parțiale de la Primăria Capitalei este o dilemă cu ramificații politice importante, având în vedere colaborarea pe care Ilie...
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi în noiembrie, spune Bolojan. Premierul indică "unul dintre candidații redutabili", altul decât cel susținut de Nicușor Dan
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea fi în noiembrie, spune Bolojan. Premierul indică "unul dintre candidații redutabili", altul decât cel susținut de Nicușor Dan
Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc la jumătatea lunii noiembrie 2025, a declarat, joi, 21 august 2025, premierul Ilie Bolojan, care a adăugat că edilul Sectorului 6 are o...
#alegeri primaria Capitalei, #Gabriela Firea, #ciprian ciucu , #Bucuresti
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A rupt tacerea: reactie dura a femeii cu care Gigi Becali a fost acuzat ca si-a inselat sotia timp de 20 de ani
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
N-a stat la discutii: decizia luata de CFR Cluj in privinta lui Louis Munteanu

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump amenință iar China cu taxe vamale de 200%. Ce are Beijingul și vrea cu disperare Washingtonul
  2. "Măsurile din educație sunt de criză, nu de reformă", susține ministrul Educației. "Ne ajută doar să încheiem anul cu salarii și burse"
  3. "Ar fi haios să candideze Gabriela Firea la Primăria Capitalei". Ciprian Ciucu nu crede în "fenta" PSD. "Încearcă să protejeze candidatul real"
  4. Descoperire șocantă într-un cimitir din Brăila. Morți dezgropați și aruncați lângă gard
  5. Diplomația americană vs. diplomația europeană. Diferențele majore de viziune, explicate de către Ștefan Popescu, analist de politică externă: „Menținerea Americii în joc, fundamentală” INTERVIU
  6. Trump susține că a vorbit cu Putin și după întâlnirea cu Zelenski și liderii europeni. De ce nu vrea liderul de la Moscova să stea față în față cu cel de la Kiev VIDEO
  7. "În majoritatea covârșitoare a claselor nu avem schimbări", anunță Ministerul Educației. Școlile afectate de noile măsuri
  8. Cine sunt cei 5 jurnaliști uciși de armata israeliană în dublul atac de la Spitalul Nasser. Reacția lui Benjamin Netanyahu
  9. Japonia a inaugurat prima sa centrală osmotică. Ce este energia osmotică și cum funcționează?
  10. La 18 luni după ce a devenit primul om implantat cu cipul cerebral al lui Elon Musk, pacientul spune că întreaga sa viață s-a schimbat