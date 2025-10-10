Ce șanse sunt să fie organizate alegerile noului primar al Capitalei anul acesta. Bolojan a anunțat termenul limită până la care coaliția poate ajunge la un acord

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 10 Octombrie 2025, ora 08:03
375 citiri
Premierul Ilie Bolojan Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a anunţat termenul limită pentru Hotărărea de Guvern necesară pentru organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Partidele din coaliție mai au doar o săptămână pentru a se pune de acord, altfel alegerile pentru Primăria București vor trebui amânate pentru 2026.

Odată ce Hotărâre de Guvern ce permite organizarea alegerilor este adoptată, alegerile trebuie organizate în 35 de zile, a explicat premierul joi, 9 octombrie. Astfel, termenul pentru adoptare HG este 17 octombrie.

„Dacă săptămâna viitoare nu se va adopta o hotărâre de Guvern în acest sens, datorită termenului de 35 de zile, practic nu mai pot fi organizate anul acesta alegeri în Bucureşti. Adoptarea aceasta ţine de o decizie, e adevărat, a Guvernului, dar astăzi nu avem un acord în coaliţie pentru organizarea în această toamnă a alegerilor. Şi atunci, sigur, eu personal cred că, cu cât se organizează mai repede alegerile, cu atât este mai bine pentru Bucureşti, pentru că, chiar dacă domnul viceprimar, actualul primar interimar, Bujduveanu, văd că lucrează în aceste zile şi face tot ce poate ca să ducă lucrurile înainte, gândiţi-vă că un primar care are toată legitimitatea, are un vot în spate, are o altă forţă, o altă autoritate, are o altă perspectivă decât un interimar. Asta e valabil peste tot şi cred că ar fi un lucru bun pentru administrarea Capitalei în următorii ani. Dacă nu vom ajunge la o concluzie, foarte probabil se va amâna convocarea alegerilor în Bucureşti. Aceasta este realitatea”, a spus premierul la B1TV.

Acesta speră că săptămâna viitoare coaliţia va lua o decizie privind alegerile pentru Primăria Capitalei.

„În coaliţie lucrurile au o anumită dinamică. Nu e uşor să menţii coerenţa şi solidaritatea unei coaliţii de patru partide, fiecare cu istoria lui complicată, cu viziunea lui, cu atenţia lui la electorat, la ceea ce a spus în ultima perioadă. Şi atunci asta ar fi, să spunem, o tensiune suplimentară. Trebuie bine analizat şi sper ca săptămâna viitoare să luăm o decizie într-o formă sau alta şi cetăţenii Capitalei vor şti despre ce este vorba”, a transmis premierul.

