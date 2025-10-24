Încă un candidat la Primăria Capitalei și-a anunțat intenția de a intra în cursă. Hopul pe care îl are de trecut

Fostul europarlamentar Vlad Gheorghe a anunțat că va candida la Primăria Capitalei, precizând că unul dintre principalele obiective ale mandatului său va fi organizarea unui referendum pentru desființarea celor șase sectoare ale Bucureștiului.

„Puteți să mă treceți acolo cu candidat la Primăria Capitalei și voi candida, tocmai ca să desființez sectoarele și Ilfovul”, a declarat Vlad Gheorghe, vineri, 24 octombrie, la Antena 3 CNN.

„Referendumul pe care l-am cerut eu nu se desfăşoară şi, în calitate de primar, primul lucru pe care îl fac o să fac acest referendum de a desfiinţa sectoarele. Trebuie să unim Bucureştiul, nu putem să stăm cu şapte primării şi şapte primari, un singur Bucureşti, un singur primar”, a adăugat acesta.

Provocarea semnăturilor

Fostul europarlamentar a explicat că strângerea semnăturilor necesare pentru candidatura independentă reprezintă un hop major.

„Am un hop foarte mare de trecut, respectiv strângerea de semnături, pentru că eu strâng semnături pe bune şi este foarte greu să le strângi într-un termen atât de scurt cum au făcut cei de la partide. Lor le e foarte uşor să le facă într-un sol undeva la sediu, dar nouă, candidaţilor independenţi, ne e foarte greu. Deci am nevoie de ajutorul tuturor cetăţenilor din Bucureşti care vor să avem această temă şi care vor să desfiinţeze sectoarele”.

Poziția față de liderul USR

Întrebat dacă va lua în calcul retragerea la cererea lui Nicușor Dan pentru a-l spriini pe liderul USR, Cătălin Drulă, Vlad Gheorghe a răspuns: „Văd că domnul Cătălin Drulă mi-a preluat ideea cu sectoarele, deşi foarte diluată, deci eu cred că nu vrea să mă retrag din moment ce avem aceleaşi idei, numai că ale mele sunt mai bune”.

În ceea ce privește implicarea președintelui Nicușor Dan, Vlad Gheorghe a subliniat că nu dorește să-l tragă în această dispută: „Domnul Nicuşor Dan este preşedinte şi nu vreau să-l trag în această discuţie. Eu am avut de-a lungul timpului foarte multe discuţii cu domnul Nicuşor Dan, ne ştim de foarte multă vreme şi foarte bine şi voi discuta oricând cu dânsul”.

