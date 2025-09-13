Jocurile sterile de putere pregătesc terenul pentru o surpriză la Capitală: șansa unor candidați excentrici

Alegerile pentru Capitală sunt pentru moment în blocajul partidelor de la Putere. Anul trecut am asistat la un fel de „strategie”: uite candidatul, nu e candidatul, e comun, nu e comun, o ezitare care nu a ajutat deloc partidele tradiționale. În acest an, disputa nu mai este doar despre cine candidează, ci și despre când ar trebui organizate alegerile pentru Primăria Capitalei. Liderii partidelor de la putere nu se pot decide nici asupra datei, nici asupra variantei de candidați, iar această indecizie lasă loc pentru potențiale surprize electorale, spun analiștii.

Sorin Grindeanu i-ar fi avertizat pe partenerii din coaliție că PSD ar putea ieși de la guvernare dacă PNL și USR ar forma o alianță la București, în timp ce președintele Nicușor Dan susține că alegerile în Capitală ar trebui organizate cât mai curând. În aceeași notă, prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și posibil candidat la Primăria București, a explicat că PSD a afirmat că nu-și dorește alegeri în această perioadă, iar el consideră că nu este despre vrut sau nevrut, ci despre a respecta legea. În plus, Ciucu a mai spus că el nu pledează pentru un candidat comun al coaliției, arătând că acest clivaj, putere versus extremiști, este unul care nu trebuie să fie întreținut.

Ads

Cristian Andrei, consultant politic și reprezentant al Agenției de Rating Politic - agenție de sondaje și strategie politică, a analizat pentru Ziare.com situația preelectorală din București, subliniind că partidele tradiționale par să repete greșelile de anul trecut. Expertul este de părere că starea de lehamite generală și jocurile sterile de putere pot pregăti terenul pentru surprize.

Potrivit lui Cristian Andrei, acest context creează o oportunitate pentru candidați inovatori, dar și pentru figuri precum Cristian Popescu Piedone, a căror șansă de succes poate crește odată cu slăbiciunea partidelor tradiționale în organizarea și promovarea candidaților.

„Surpriza... nu neapărat din zona populist-extremistă”

Ads

Întrebat ce partid ar putea fi dezavantajat de această indecizie și dacă există riscul ca primăria Capitalei să fie câștigată de un candidat al unui partid extremist, analistul politic a explicat că problema este mai profundă. Acesta amintește că în greșelile campaniilor anterioare, partidele au promovat persoane fără legătură reală cu votanții.

„Cu siguranță această stare de lehamite generală, dublată de jocuri sterile de putere, pregătește terenul pentru o surpriză. Nu neapărat din zona populist-extremistă. Românii au arătat că s-au săturat anul trecut, mai mult decât orice, de felul cum pun problema partidele și, atenție, cum selectează într-un cerc mic și foarte îngust propriii candidați. Ajungând la a propune figuri terne, șterse, care au doar proprietatea de a fi prieteni cu conducerea de partid, nu cu oamenii care-i votează. Această mică revoluție la vot nu a fost pricepută încă la sediile partidelor, semn că se merge cam în aceeași direcție,” a spus Cristian Andrei pentru Ziare.com.

Ads

Loc pentru figuri curajoase și exotice

În acest context, Cristian Andrei consideră că există spațiu pentru apariția unor figuri noi care să capteze interesul electoratului. El l-a amintit și pe Cristian Popescu Piedone, care a anunțat recent că și-a făcut partid.

„De aceea, un partid sau candidați curajoși, care au curaj să iasă în față cu ceva nou, ar putea avea șansa de a câștiga. În același timp, șansa unor candidați excentrici, de tip Piedone, va crește mult,” a enunțat Cristian Andrei în analiza sa pentru Ziare.com.

Ads