Abrudean, despre Primăria Generală: „Alegerile ar trebui făcute cât mai repede”. Ce zice șeful Senatului despre un candidat comun al coaliției

Președintele Senatului Mircea Abrudean susține că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai repede. Liberalul este de părere că ”va fi greu” ca actuala coaliție de guvernare să aibă un candidat comun pentru București în condițiile în care PSD, PNL și USR au candidați cu procente foarte apropiate în sondajele de opinie.

Președintele Senatului subliniază că nu este prima dată când nu este respectată legea privind termenul de 90 de zile pentru organizarea alegerilor.

„Cam de fiecare dată s-a întâmplat asta. Sigur că nu vorbim de Primăria Capitalei țării, pentru că n-a mai fost această situație. Au fost de-a lungul timpului comune, orașe, inclusiv Consilii Județene. Termenul de 90 de zile (prevăzut de lege pentru organizarea alegerilor parțiale - n.r.) nu e un termen neapărat de decădere. Sigur că el ar fi bine să fie respectat, dar nu s-a întâmplat niciodată. Eu cred că va trebui luată o decizie foarte curând aici. Eu sunt de părere că alegerile ar trebui făcute cât mai repede, pentru că e vorba de Capitala țării, încă o dată. E normal totuși ca a doua cea mai legitimă persoană din România, din perspectiva votului, să poată să fie aleasă într-un termen cât mai scurt. Sigur că sunt discuții în interiorul coaliției”, spune acesta.

Ads

Abrudean a declarat că liberalii au mai multe opțiuni când vine vorba de un viitor candidat pentru Primăria Bucureștiului.

„Cred că trebuie luată o decizie cât mai rapid. Din perspectiva PNL, sigur că avem mai multe variante. Ciprian Ciucu era foarte bine cotat în sondajele recente, cel mai bine. Este și Stelian Bujduveanu, care evident trebuie luat în considerare. Dar, până la urmă, măsurătorile vor spune care stă cel mai bine. Momentan stă Ciprian Ciucu, evident. Colegii de coaliție au varianta cu domnul Drulă. PSD, sigur, are varianta cu domnul Băluță. E greu să armonizezi”, spune șeful Senatului.

Mircea Abrudean spune că, dacă nu se va găsi o altă formulă, fiecare partid din Coaliție va candida cu candidatul propriu și lucrurile vor fi decise, evident, de către bucureșteni. Acesta susține că i se pare greu să existe un candidat unic al Coaliției.

Ads

„Cred că va fi greu să avem un candidat comun al coaliției în situația în care ne aflăm. Mi-aș dori să existe un astfel de candidat. Nu știu dacă vom ajunge în această situație și vom vedea ce decizie va lua partidul. Orice este posibil, până la urmă. Repet, și varianta unei candidaturi separate, fiecare cu candidatul propriu”, a spus acesta adăugând că nu poate exclude nimic în acest moment.

Premierul Ilie Bolojan susține, la rândul său, că alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei ar trebui organizate în toamna acestui an, dar decizia politică e blocată pentru că există ”abordări diferite” în coaliția de guvernare.

”Un primar interimar are o autoritate diminuată față de un primar care are un vot popular în spate, care are o legitimitate”, susține Ilie Bolojan, care anunță că săptămâna viitoare va fi luată o decizie în interiorul coaliției: fie vor fi organizate alegeri în luna noiembrie, așa cum insistă USR, fie în primăvara anului viitor, cerința PSD.

Ads

USR insistă ca alegerile pentru funcția de primar general să fie organizate în luna noiembrie.

Partidul a anunțat deja candidatul: fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

De partea cealaltă, PSD își dorește ca scrutinul să aibă loc în primăvara anului viitor, în condițiile în care partidul trebuie să organizeze în această toamnă Congresul pentru alegerea unui președinte cu puteri depline.

Sorin Grindeanu este președinte interimar în acest moment. Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, e cotat cu prima șansă pentru Primăria Capitalei în cazul în care PNL și USR merg cu candidați separați și își împart voturile. Liberalii, prin vocea premierului Bolojan, susțin varianta USR - alegeri în luna noiembrie.

În schimb, Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a declarat public că ar fi mai potrivit pentru coaliție ca alegerile să aibă loc în primăvara anului 2026, pentru a evita tensiunile actuale din societate.

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, este liberalul cel mai bine plasat în sondajele de opinie pe București.

Ads