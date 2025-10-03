Nicușor Dan vrea candidat unic la Capitală. Analist: „Suveraniștii au șanse reale, sunt bine poziționați”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 03:38
112 citiri
Președintele României, Nicușor Dan FOTO Facebook/Nicușor Dan

Alegerile pentru Primăria Capitalei ar putea avea loc pe 23 noiembrie, potrivit unor surse politice, iar discuțiile din coaliția de guvernare sunt în toi. Președintele Nicușor Dan a declarat recent că și-ar dori să existe un candidat unic susținut de întreaga coaliție, în timp ce USR a transmis că acest lucru ar fi posibil doar dacă va fi susținut Cătălin Drulă.

Divergențele ideologice dintre cele patru partide aflate la guvernare fac însă dificilă găsirea unei soluții comune, ceea ce ridică semne de întrebare privind strategia electorală și șansele fiecărei formațiuni. În acest context, analiștii politici avertizează că fragmentarea votului ar putea deschide ușa unor surprize, inclusiv pentru partidele suveraniste, care în sondajele actuale sunt deja bine poziționate.

Analistul politic Iulian Fota, fost consilier prezidențial, a spus, într-un dialog cu Ziare.com, că ideal ar fi ca forțele din coaliție să ajungă la un consens, însă acest lucru este extrem de greu, având în vedere diferențele majore dintre partide.

„Să facă alegeri cât mai repede că și așa suntem în afara legii”

Alegerile pentru Primăria Capitalei au mereu o încărcătură specială, fiind privite ca un barometru al forței partidelor, fiind cea mai mare administrație publică locală. Analistul politic Iulian Fota este de părere că alegerile trebuie organizate urgent și consideră că o candidatură comună ar fi de dorit, dar aproape imposibil de realizat. „Să facă alegeri cât mai repede că și așa suntem în afara legii. Trebuie respectată legea, nu? Rău n-ar fi să ajungă la un consens. Dar, pe de altă parte, ținând cont de diversitatea ideologică a partidelor din coaliție, totuși e o coaliție formată din patru partide și avem de la stânga la dreapta, pe toată lumea. Va fi foarte greu. Deci, ar fi de dorit, dar va fi foarte greu”, a spus Iulian Fota pentru Ziare.com.

Au suveraniștii șanse la Primăria Capitalei?

În ceea ce privește șansele partidelor suveraniste, Iulian Fota atrage atenția că acestea ar putea profita de lipsa unui front comun în tabăra pro-europeană. Divergențele dintre partidele aflate la guvernare, care acoperă aproape întreg spectrul politic, fac ca atingerea unui consens să pară tot mai dificilă.

„Bineînțeles. Pe sondajele actuale sunt bine poziționați. De ce n-ar avea? Nu atât de bune dacă ar fi alegeri naționale. Cum nici stânga n-a avut niciodată șanse în București prea bune, că, slavă Domnului, Bucureștiul e totuși zona cea mai inclusiv cultural-intelectual cea mai dezvoltată, dar șanse au. Nu știu cât sunt de mari, dar au șanse”, a menționat Iulian Fota pentru Ziare.com.

