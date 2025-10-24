Nicușor Dan are un preferat pentru Primăria Capitalei. „Bineînțeles că am o preferinţă” VIDEO

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, vineri, că are o preferinţă în ceea ce priveşte candidaţii în alegerile pentru Primăria Capitalei. Șeful statului nu a numit un candidat preferat, dar a enumerat calitățile pe care consideră că trebuie să le aibă viitorul edil.

Întrebat care este preferatul său la funcţia de edil al Bucureştiului, Nicuşor Dan a răspuns glumind: „Zicea domnul Ponta - „În ce calitate mă întrebaţi?”.

Ulterior, acesta a declarat că are o preferință, dar nu a dat un nume, în schimb enumerând ce calități crede că trebuie să aibă primarul Capitalei.

„Vor porni nişte alegeri la Primăria Capitalei. Bineînțeles că am o preferinţă. Există în opinia mea, doua chestiuni importante pe care le are Bucureștiul și, corespondent, calități pe care primarul trebuie să le aibă. Una este să fie în stare să coordoneze lucrări mari de infrastructura, pentru că Bucureștiul are un deficit mare de infrastructură. Al doilea să fie în stare să se opună influențelor imobiliare”, a afirmat şeful statului, într-o conferinţă de presă, la finalul reuniunii Consiliului European.

Guvernul a adoptat, joi, hotărârea privind organizarea alegerilor locale parţiale pentru primarul general al municipiului Bucureşti pe data de 7 decembrie.

