Mișcarea care va confirma candidatul susținut de Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei. Ce va face azi președintele

Președintele Nicușor Dan ar putea participa duminică, 2 noiembrie, la ceremonia de lansare oficială a candidatului USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă.

Duminică, USR va avea atât o conferință municipală a filialei USR București, cât și o ședință a Biroului Național, în care Cătălin Drulă va fi desemnat oficial candidatul partidului pentru Primăria București în alegerile din 7 decembrie.

Evenimentul va avea loc de la ora 13:00, în prezenţa a 400 de membri şi simpatizanţi USR.

La ceremonia „de desemnare oficială a candidatului” va fi prezent și președintele Nicușor Dan, conform unor sursele politice, scriu Știri pe surse și HotNews.

La finalul evenimentului, în jurul orei 14:30, reprezentanții USR vor susține și o conferință de presă.

Cătălin Drulă a afirmat, ulterior, în declaraţiile publice, că are sprijinul preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei.

„Noi lucrăm la acest proiect al Bucureştiului de foarte mult timp, împreună, am făcut-o din toate poziţiile pe care le-am avut. La Ministerul Transportului am introdus acel bilet unic pentru transportul de suprafaţă şi de metrou. Am sprijinul preşedintelui în mod concret şi cred că îşi doreşte ca eu să fiu primar”, spunea Drulă.

De altfel, Nicușor Dan a recunoscut că are un favorit în cursa pentru Primăria Capitalei, chiar dacă nu a pronunțat numele lui Cătălin Drulă.

Ads

În trecut însă, Nicuşor Dan a mai declarat despre Cătălin Drulă că îndeplineşte profilul de Primar General al Capitalei, el susținând că cineva care are expertiză pe transporturi e bine venit în această competiţie.

Drulă, pe locul 3 în sondaje

Cătălin Drulă se află, potrivit ultimelor sondaje, pe locul trei în cursa pentru Primăria Capitalei.

Pe primul loc se află candidatul PSD, Daniel Băluţă, urmat la diferenţă de două procente, de Ciprian Ciucu (PNL) şi de Cătălin Drulă (USR), potrivit unui sondaj Avangarde. Sondajul mai arată că Anca Alexandrescu se află pe locul 4, cu 16%.

Până în prezent, şi-au anunţat candidatura la Primăria Municipiului Bucureşti Daniel Băluţă (PSD), Ciprian Ciucu (PNL), jurnalista Anca Alexandrescu, fostul europarlamentar Vlad Gheorghe, fostul primar al Sectorului 3, Liviu Negoiţă, din partea PUSL, Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut sub numele de Makaveli şi actorul George Burcea, din partea Partidului Oamenilor Tineri.

Ads