Alegerile pentru Primăria Capitalei nu ar trebui organizate în noiembrie, avertizează Daniel Băluță. "Românii se gândesc acum la creșterea costurilor de trai" SURSE

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a afirmat luni, 25 august, în ședința liderilor PSD, că organizarea alegerilor locale în luna noiembrie nu este o decizie potrivită. Preocupările majore ale românilor sunt legate de costul vieții, a mai spus Băluță.

”Nu este oportun să organizăm în noiembrie alegeri în București. Preocupările pe care le au românii acum sunt legate de creșterea costurilor de trai, creșterea costurilor de transport în comun. De aceea, PSD este preocupat de Pachetul de relansare economică”, a declarat Băluță, potrivit informațiilor G4Media.

Într-un sondaj comandat de PNL, Băluță, primarul actual al Sectorului 4, este dat ca favorit în alegeri.

Conform sursei citate, Daniel Băluță a vorbit și despre problema moralității politice, el amintind că electoratul a sancționat deja astfel de situații în trecut.

„Este o problemă de moralitate pe care românii deja au sancționat-o la vot. Să ne amintim de alegerile europarlamentare din 2024, când PSD a candidat la comun cu PNL. Când unora le convine să fim în blocul european, e bine, și altădată nu le convine și mergem la vot individual, candidăm unii împotriva celorlalți!”

Ads

„Campania din București va fi foarte vizibilă și să nu uităm că va avea loc în contextul acțiunilor de protest din stradă. Chiar dacă PSD este pe primul loc în sondaje, noi nu considerăm oportun să se organizeze acum: alegerile le facem pentru oameni, nu pentru partide”, a mai spus el.

Cei care susțin puternic organizarea alegerilor în noiembrie sunt cei de la USR, al căror potențial candidat, Cătălin Drulă, a primit și susținerea publică a președintelui Nicușor Dan.

Primăria Capitalei este, în prezent, condusă interimar de Stelian Bujduveanu (PNL), după ce fostul primar, Nicușor Dan, a devenit președintele României, în luna mai.

Ads