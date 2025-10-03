Cum se poate rezolva problema retrocedării controversate a Parcului IOR. Ana Ciceală: „Dacă terenul va fi pierdut complet, îl putem expropria” VIDEO

Ana Ciceală, candidata SENS la alegerile pentru Primăria București, a afirmat într-un interviu acordat Ziare.com că retrocedarea „ilegală” a parcului IOR, făcută în 2005 de către fostul primar Adriean Videanu, poate fi anulată în instanță cu actele necesare. În caz contrar, se poate recurge la o expropriere a terenului, pentru ca acesta să intre înapoi în proprietatea municipalității.

„Este foarte mult de muncă la IOR. Am locuit în zona respectivă câțiva ani și mă ocup de zona aceasta de când am devenit consilier general, în 2016. Acolo a fost, practic, o retrocedare ilegală, să ne înțelegem, care a devenit legală în momentul în care primarul Negoiță a pierdut, eu zic că intenționat, din toate lucrurile pe care poți vedea că nu le-a făcut în dosarul respectiv, nu s-au dus la termene și așa mai departe. În 10 ani ei nu au adus acte cum că acolo era parc și că zona figura în registrul parcurilor. Deci, au pierdut un proces pe barba lor”, spune candidata SENS.

Ce rămâne de făcut însă, spune Ana Ciceală, este ca primarul să ajute grupurile civice care se ocupă de acest caz și să obțină anularea dispoziției de retrocedare semnate în 2005 de fostul primar Adrian Videanu.

„Acel proces, în momentul acesta, este stagnant pentru că trebuie introduși în cauză moștenitorii Mariei Cocoru care a decedat în iulie anul trecut. Am înțeles că aveau un an la dispoziție acei oameni să facă succesiunea la notar. Au început-o și monitorizez și eu situația. Ce trebuie să facă primarul, în momentul în care se repornește acest proces, este să meargă în instanță și să prezinte dovezile faptului că acolo a fost parc, care există”, mai spune ea.

Ana Ciceală are încredere că, odată adăugată această dovadă, instanța va declara nul acel act de retrocedare, însă acest proces este de așteptat să mai dureze.

În cazul în care terenul este pierdut complet în urma procesului, atunci terenul va fi expropriat.

„Într-un fel sau altul, acel teren de 12 hectare va reveni la municipalitate. Asta este propunerea mea și puteți să o luați ca pe o promisiune,” încheie Ana Ciceală.

În 2005, Primarul general al Bucureștiului a semnat două acte prin care se restituie în două parcele de teren din Parcul IOR (Parcul Alexandru Ioan Cuza), situate în sectorul 3.

În ultimii ani, parcul IOR a fost ținta unor defrișări masive, incendii intenționate și otrăviri de arbori, pentru a elibera terenul care reprezintă o mare parte din spațiul verde.

Interviul integral poate fi urmărit mai jos:

