Blestemul alegerilor parțiale de la Capitală. Pe cine poate avantaja un număr scăzut de alegători la urne

Bucureștenii vor fi chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul, însă este incert când se va întâmpla acest lucru, în luna noiembrie a acestui an sau în primăvara anului 2026. Un lucru este sigur, de-a lungul timpului, alegerile parțiale pentru Primăria București nu au reușit să aducă un număr prea mare de oameni la vot, iar în ultimii ani am văzut că prezența scăzută la vot avantajează unele partide.

Locuitorii Capitalei s-au obișnuit să fie „abandonați” de primarul lor, doi dintre ei ajungând președinți după obținerea celui de al doilea mandat, iar unul dintre ei, Sorin Oprescu, fiind suspendat din cauza problemelor penale, lăsând primăria unui interimar. Un altul, Victor Ciorbea, ales în 1996, a devenit premier, iar după aceea nu a mai vrut să revină la primărie.

Alegeri parțiale au fost organizate de doar două ori, în 1998, după ce fostul premier Victor Ciorbea nu a mai vrut să revină la Primărie și în 2005, după ce Traian Băsescu, ales a doua oară primar în 2004, câștigă în același an prezidențialele.

Această rundă de alegeri prezidențiale, care survine după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României, ar fi a treia, iar blestemul prezenței scăzute s-ar putea manifesta și acum, mai ales că 2024, dar și începutul anului 2025 au avut o încărcătură electorală specială.

Prezența scăzută, coroborată cu faptul că autoritățile locale sunt alese într-un singur tur de scrutin, ridică întrebări importante legate de legitimitate.

Analistul și jurnalistul Ion M. Ioniță este de părere că în anul care a trecut, dar și la începutul anului acesta, s-a consumat foarte multă „energie electorală”, iar oamenii nu mai sunt atât de interesați de ce se întâmplă la București.

„Cred că interesul este mai scăzut, pentru că sunt alegeri care vin după ce s-a consumat multă energie electorală și este probabil să avem parte de prezență scăzută. Acum depinde și de candidați, de modul în care reușesc ei să mobilizeze electoratul și, spre deosebire de alegerile la termen, când de obicei este un primar în funcție care își apără mandatul, acum, neavând un primar în funcție care să își apere mandatul și gradul de mobilizare al candidaților s-ar putea să fie mai mic”, afirmă acesta într-o intervenție pentru Ziare.com.

Acesta spune că de regulă un primar în funcție adună voturi, având pârghiile necesare pentru a mobiliza electorat în favoarea lui, un număr suficient cât să-i reconfirme legitimitatea la Primărie.

„Acum, aceste pârghii nu mai sunt și candidații se bazează exclusiv pe capacitatea de mobilizare a lor și a partidelor pe care le reprezintă, ori dacă oamenii nu percep alegerile ca pe o bătălie importantă și extraordinară, istoria a arătat că interesul este mai mic, uitându-ne și la celelalte alegeri parțiale din trecut”, adaugă el.

Jurnalistul consideră că alegerile parțiale de la București nu sunt „o preocupare” pentru oameni, în acest moment. Este posibil ca importanța acestui eveniment electoral să crească după ce vor fi stabilite o dată și un tablou al candidaților.

Politologul George Jiglău, lectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj este de părere că partidele mai mari au avantaj în contextul unei participări scăzute la vot, în contextul în care au capacități de mobilizare mai bună.

„Asta se va vedea de la momentul stabilirii datei alegerilor și se vor strânge semnături. Se va vedea pe stradă cine are mobilizare mai bună, pentru că aia se va transpune și în mobilizarea din preajma zilei votului”

Pe de altă parte, subliniază profesorul universitar, trebuie luat în calcul faptul că mobilizarea de partid nu mai este un avantaj la fel de mare cum era în trecut, iar asta a putut fi văzut la ultimele rânduri de alegeri.

„De ce ar putea profita partidele mai mici sau candidații acestora este tocmai genul acesta de situație în care sunt folosite genul acesta de alegeri pentru a sancționa partidele mari, cu candidații cei mai importanți, pentru felul în care guvernează coaliția. Aici trebuie să ne uităm și la persoana candidaților. E foarte mult vorba despre persoană și nu atât de mult despre partide, iar alegerile pentru candidații individuali arată altfel”, subliniază politologul.

Alegerile parțiale și prezența scăzută

În 1996, Victor Ciorbea este ales primar al Capitalei din partea PNȚCD, câștigând în al doilea tur în fața lui Ilie Năstase, din partea PDSR, la o prezență de peste 50% în ambele tururi.

La doar câteva luni după acest moment, Ciorbea ajunge premierul României în Guvernul CDR format în susținerea președintelui Emil Constantinescu, interimar la Capitală rămânând Viorel Lis.

După aproape doi ani de guvernare dezastruoasă, în care crizele s-au adâncit, Victor Ciorbea demisionează de la Palatul Victoria, însă nu revine la București.

Astfel, se naște o nouă competiție electorală în anul 1998, în care se confruntă printre alții Viorel Lis, primarul interimar, Sorin Oprescu, din partea PDSR și omul de afaceri George Pădure.

Alegerile parțiale din 1998 au înregistrat o premieră. Pentru că nu a fost întrunit pragul de prezență de 50% plus unu, primul tur al alegerilor s-a repetat o săptămână mai târziu, de data aceasta fără prag de prezență obligatoriu.

La acel moment, legea alegerilor locale prevedea un astfel de prag de prezență, care a fost eliminat mai târziu, pe măsură ce interesul pentru alegeri a scăzut și el.

Astfel, după ce în 1996 prezența ajunsese în turul 2 chiar și la 53%, la doar doi ani după, aceasta de-abia depășea 34%, bucureștenii fiind astfel sătui de alegeri.

Alegeri parțiale au mai fost și în 2005, după ce primarul Bucureștiului, reconfirmat în 2004, Traian Băsescu, a câștigat alegerile prezidențiale.

Și atunci, prezența la vot a fost scăzută, cu mult sub 50%. Doar 24,83% dintre alegători s-au prezentat la urne, după în anul precedent, la alegerea lui Băsescu, prezența trecuse de 50% în ambele tururi.

Adriean Videanu, din partea partidului președintelui, PD, a fost ales atunci din primul tur, cu 53%. Și atunci s-a ridicat problema de legitimitate, în ciuda victoriei categorice.

