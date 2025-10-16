Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"

Autor: Adrian Zia
Joi, 16 Octombrie 2025, ora 16:18
Politologul Cristian Preda, atac la primarul interimar al Capitalei. "Bujduveanu nu vrea alegeri"
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei FOTO Facebook/Stelian Bujduveanu

Coaliția de la guvernare nu a stabilit încă o dată alegerilor pentru Primăria Capitalei, însă deja numărul pretendenților la această funcție crește. Edilul interimar, Stelian Bujduveanu, a declarat duminică, 12 octombrie, la Digi24, că ar dori să intre în cursă. El a argumentat că „are dreptul” să se gândească să fie „primar plin”, după 10 ani de administrație.

Politologul Cristian Preda susține într-o postare pe Facebook de joi, 16 octombrie, că, de fapt, Bujduveanu este mulțumit de faptul că nu s-a stabilit o dată a alegerilor. Și asta pentru că s-ar teme că nu ar avea nicio șansă.

"El ar fi fericit să rămână interimar", afirmă politologul pe rețeaua de socializare. Preda e sigur că actualul șef al Capitalei ar avea un scor mic la eventualele alegeri: "va depăși scorul lui Burduja din 2024. Bine, nu-i greu, căci Burduja a luat 7 la sută"

Cristian Preda îl atacă în mesajul său și pe premierul Bolojan, cel care este de vină pentru că Bucureștiul nu are încă alegeri pentru prinarul general după plecarea la Cotroceni a lui Nicușor Dan.

"Dacă va candida la primărie, Bujduveanu va depăși scorul lui Burduja din 2024.

Bine, nu-i greu, căci Burduja a luat 7 la sută.

Numai că Bujduveanu nu vrea alegeri.

El ar fi fericit să rămână interimar.

E vina premierului Bolojan că nu se organizează scrutin pentru primarul Capitalei. Căci decizia e la el", a scris pe Facebook Cristian Preda.

Politologul Cristian Pîrvulescu a vorbit și el, marți, 14 octombrie, despre alegerile pentru Primăria Bucureștiului și a afirmat că el consideră că discuțiile despre candidaturi sunt premature, mai ales în contextul în care, mai mult ca sigur, acestea vor fi amânate până în primăvara anului viitor.

„Toată lumea are dreptul să candideze, însă nu știu dacă au și șanse de a reuși, asta e altceva. Acum, candidaturile la primăria Capitalei, în contextul în care aproape sigur alegerile vor avea loc în primăvară, sunt premature”, a afirmat acesta, într-o intervenție pentru Ziare.com.

