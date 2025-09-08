PSD amenință cu decizii dure dacă va fi exclus din jocul politic al Capitalei. Grindeanu: „Nu vom accepta izolarea politică” VIDEO

Președintele interimar al PSD și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, a susținut luni, 8 septembrie, declarații de presă în fața biroului său din Parlament, abordând subiectul alegerilor pentru Primăria Capitalei și relațiile din coaliția de guvernare.

Întrebat dacă păstrează condiția formulată recent privind retragerea PSD din coaliție în cazul unui candidat comun PNL-USR, Grindeanu a clarificat poziția partidului: „Nu, eu am spus următorul lucru: dacă se merge pe această cale, în care PNL și USR par să se îndrepte spre o candidatură comună, este evident că PSD-ul riscă să fie izolat, ceea ce dorim să evităm”.

El a spus că declarația sa nu exclude dialogul politic. „Am văzut declarația domnului Nicușor Dan, care a fost de acord că lucrurile trebuie așezate și discutate. Aceasta nu înseamnă că nu poate exista fiecare partid cu candidatul său, dar trebuie să evităm politici care ar duce la izolarea PSD-ului pentru că atunci suntem obligați să luăm decizii pe care nu ni le dorim”.

Întrebat dacă este mai importantă izolarea politică a PSD decât termenul legal pentru organizarea unor alegeri pentru Primăria Capitalei, Sorin Grindeanu a răspuns: „Contează lucrurile pentru bucureșteni, nu ce vrea Cătălin Drulă și ce vrea USR-ul. Contează ca bucureștenii să aibă un proiect pentru București, de această dată bine așezat. Contează să se întâmple lucruri pentru bucureșteni. Mai important decât dacă e Cătălin Drulă sau Ciucu sau ceilalți, nu e nimic opțional. Eu vă spun că în acest moment, din perspectiva noastră, cel mai important lucru este să existe un proiect și un program așezat pentru bucureșteni”.

USR a cerut premierului emiterea unei hotărâri de guvern pentru respectarea legii și organizarea alegerilor pentru Primăria Generală a Municipiului București, în această toamnă.

