Idee lansată de un lider PNL. Alegerile pentru Primăria Capitalei și referendumul pentru pensiile magistraților se pot organiza în aceeași zi, în acest an

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primar al Sectorului 6, susține că un eventual referendum se poate desfășura, în România, simultan cu alegerile parțiale - cele pentru desemnarea unor primari.

Ciucu lansează această idee în ziua de 20 octombrie 2025, imediat după ce judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea care urma să reducă pensiile magistraților. Drept urmare, s-a avansat ideea unui referendum în care să se afle opinia cetățenilor României despre inițiativa, lansată de premierul Bolojan, de reducere a pensiilor magistraților.

"CCR a dat o decizie juridică, nu una dorită de cetățeni. Respectăm decizia Curții, dar rămânem consecvenți în ceea ce privește reforma statului și eliminarea privilegiilor.

Personal, sunt de acord cu ideea că acest blocaj ar putea fi depășit rapid printr-o lege care să aibă la bază un referendum prin care cetățenii să exprime clar dacă vor sau nu vor echitate socială și eliminarea privilegiilor.

Și cred că ar fi oportun ca acest referendum să fie organizat odată cu alegerile parțiale de anul acesta (vor fi alegeri inclusiv în București)", a argumentat Ciucu în mesajul pe care l-a postat pe Internet.

