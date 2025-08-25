Nou scandal între social-democrați și USR. Liderul senatorilor PSD: ”Hai că s-a umflat tărâța-n Drulău!”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, i-a răspuns luni, 25 august, lui Cătălin Drulă (USR), după ce acesta afirmase că nu PSD decide când au loc alegerile în Capitală. ”Hai că s-a umflat tărâța-n Drulău!”, a reacționat social-democratul.

”Vrea el, mort copt, să ținem alegeri acum în București că nu doar s-a pozat degeaba cu Nicușor! Ce uită băieții ăștia e că sunt un partiduleț de 10% și nu decid ei ce să se întâmple și când să se întâmple”, a scris Zamfir pe Facebook.

Senatorul PSD susține că ”trecem printr-o perioadă dificilă, cu un an 2024 plin de alegeri, iar românii sunt mult mai preocupați de măsurile care le vor afecta traiul, decât ambițiile personale ale drulăului”.

”USR să nu uite că nu sunt miezul guvernării și se poate guverna țara și fără ei. Și poate că ar fi mai bine”, a adăugat acesta.

Reacția a venit după ce deputatul USR Cătălin Drulă, vehiculat ca posibil candidat la alegerile locale din Capitală, a transmis luni că nu PSD decide dacă avem alegeri la București, el precizând că avem o lege pentru asta. Drulă a mai spus că președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au fost foarte clari: vom avea alegeri pentru primărie în această toamnă, în noiembrie.

Anterior, liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu vrea să discute acum despre alegerile pe București, având în acest moment un potențial foarte mare de a arunca în aer scena politică. În plus, el a arătat că un candidat comun PNL-USR ar însemna ”șanse mari să se rupă coaliția”.

