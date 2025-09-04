Stelian Bujduveanu se vrea primar general la Capitală cu normă întreagă. Doar să-i propună Coaliția. "Nu aș refuza"

Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Bucureștiului, crede că alegeri locale în București ar trebui să se facă cât mai repede, "dar fără să afectăm funcționalitatea orașului". Bujduveanu spune că ar fi bine ca Coaliția să aibă un candidat comun, iar el nu ar refuza dacă ar fi alesul.

"Alegerile sunt în apanajul Guvernului, Guvernul e format dintr-o coaliție de guvernare. Am mai spus: în momentul în care decizia va fi luată în coaliție și Guvernul va analiza absolut toate informațiile de care are nevoie (...), cu siguranță vor lua o decizie. Alegeri trebuie să se facă.

Și trebuie să se facă cât mai repede, dar fără să afectăm funcționalitatea orașului. (...) Nu-mi place să-și dea cineva cu părerea pe ce se întâmplă în Capitală, nu mă refer la Executiv, și nici eu n-aș vrea să-mi dau cu părerea pe ce să facă Guvernul. Cred că domnul Bolojan, având foarte mare experiență, știe cum să cântărească o asemenea decizie și e remarcabil ce a făcut în ultima perioadă, cu aceste asumări în Parlament referitor la Pachetul 2, sunt sigur că o să ia o decizie cât mai rapidă împreună cu coaliția, noi așteptăm decizia, dar acest lucru nu ne impactează în niciun fel astăzi la nivelul Capitalei.

S-au împlinit aproape 100 de zile de când suntem în acest format și colaborăm foarte bine cu colegii de la USR și PSD și cu siguranță, indiferent ce decizie se va lua, primăria merge înainte (...)

Cred că rolul nostru, indiferent cât durează un interimar, este să te comporți de parcă ar fi prima și ultima zi. Rolul nostru este să asigurăm orașul. Eu sunt aici de 10 ani, nu sunt de ieri, știu foarte bine problemele cu care se confruntă Capitala", a declarat Bujduveanu la Euronews.

Edilul interimar al Capitalei consideră că cel mai bine ar fi pentru Coaliție să aibă un candidat comun. El ar accepta dacă ar fi numit.

"Bine ar fi ca această coaliție să aibă un candidat comun. Pentru că am văzut anul trecut ce s-a întâmplat cu PSD și PNL când nu au avut candidați comuni, cât de prost a mers guvernarea. În momentul când avem o coaliție de guvernare, trebuie să se reflecte și în relația cu administrația locală pentru că altfel, indiferent de rezultat, poate să fie unul dezastruos pentru că poate câștiga oricine altcineva din afara coaliției, chiar și așa putem să avem blocaje apoi și să se răsfrângă asupra Primăriei Capitalei dacă nu este asumat candidatul de întreaga coaliție.

Nu cred că ne dorim un experiment la Primăria Capitalei. Ne-am săturat de experimente cu candidați impuși, aduși de sus, care n-au mai făcut administrație locală. E important să găsim acea persoană, agreată de coaliție, care să poată să ducă capitala la capăt, în acest mandat scurt cât mai rămâne. Eu nu, n-aș refuza", a mai spus Bujduveanu.

