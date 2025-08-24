Surprize în sondajele pentru Primăria Capitalei. Candidații care ar fi la egalitate

Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluţă, este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, conform datelor unui sondaj CURS realizat în Bucureşti.

Conform sondajului, ale cărui date au fost făcute publice duminică, 24 august, 24% dintre cei întrebaţi cu cine ar vota pentru funcţia de primar al Capitalei, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, l-au indicat pe social-democratul Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, locul al doilea revenindu-i lui Cătălin Drulă (USR), cu 20%. Pe locul al treilea se află, la egalitate, cu 11%, fostul şef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, aflat sub control judiciar, şi liberalul Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6.

În clasament urmează Anca Alexandrescu - 9%, Octavian Berceanu (REPER) - 7%, Mihai Enache (AUIR) - 6%, Diana Şoşoacă (SOS) - 5%, Vlad Gheorghe (DREPT) şi Ana Ciceală (SESNS) cu câte 3%.

Votul pentru Consiliul General

În ceea ce priveşte votul pentru Consiliul General, pe primul loc se află USR - 23%, urmat de PSD - 21%, AUR - 18%, PNL - 14%, POT - 7%, PUSL - 6%, S.O.S România - 5%, REPER - 4%. Aproape jumătate dintre cei chestionaţi - 47% - consideră că alegerile locale în Capitală ar trebui organizate în 2026, argumentul fiind că acum nu există fonduri, 26% nu le consideră o prioritate, iar 24% spun că ar trebui organizate cât mai repede.

Sondajul a fost realizat în perioada 12 - 22 august, pe un eşantion de 1.100 de persoane reprezentând populaţia adultă din Bucureşti. Datele au fost culese faţă în faţă, la domiciliul respondenţilor. Marja maximă de eroare este +/- 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Sondaj PNL

Daniel Băluţă se situează pe primul loc în intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, urmat de primarul Sectorului 6, liberalul Ciprian Ciucu, relevă un sondaj realizat de INSCOP Research, făcut public de PNL.

Sondajul analizează două scenarii pentru candidatul AUR, nefiind înregistrate diferenţe majore nici în cazul în care acesta este liderul partidului, George Simion, şi nici dacă este vorba despre candidatura Ancăi Alexandrescu. În ambele variante, candidatul USR Cătălin Drulă este pe locul 4, cu un procent ceva mai mare în cazul unei candidaturi a Ancăi Alexandrescu.

”Partidul Naţional Liberal dă publicităţii sondajul realizat în luna august 2025 de către INSCOP Research, la comanda PNL. PNL nu intenţiona să facă public acest sondaj în contextul actual, tensionat. Însă, având în vedere că alte forţe politice au început deja să manipuleze prin sondaje, am ales să prezentăm un studiu realizat de una dintre cele mai credibile case de sondare: INSCOP Research”, a transmis PNL.

Conform sondajului INSCOP, în cazul în care Anca Alexandrescu candidează din partea AUR, procentele sunt: Daniel Băluţă - 26,2%, Ciprian Ciucu - 23,8%, Anca Alexandrescu - 21,2%, Cătălin Drulă - 18,4%, Ana Ciceală - 8,5%.

În scenariul în care candidatul AUR este George Simion, intenţia de vot este: Daniel Băluţă - 26,9%, Ciprian Ciucu - 23,6%, George Simion - 22%, Cătălin Drulă - 16,9%, Ana Ciceală - 8,5%.

Sondajul a fost realizat în luna august, la comanda PNL, pe 1107 repondenţi, şi are o marjă de eroare de +/- 2,9%.

